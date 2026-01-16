Cosa significa quando il cane si struscia sui mobili: perché lo fa e cosa vuole comunicare

A volte i cani si strofinano contro divani e altri mobili di casa. Spesso lo fanno quando sono molto eccitati, per attirare l'attenzione o per marcare con il proprio odore.

A volte i cani fanno cose apparentemente strane, come strusciarsi sui mobili di casa. Succede spesso con divani e letti e in questi casi ci domandiamo perché lo fa e se c'è qualcosa che non va. In realtà, le ragioni per cui i cani si strusciano sui mobili possono essere tante e non necessariamente sono un motivo di preoccupazione. Molto dipende come sempre dal contesto, dall'individualità, dalla relazione instaurata con il proprio umano.

Un cane potrebbe strusciarsi sui mobili per marcarli con il proprio odore, per attirare la nostra curiosità o stimolare l'interazione con il proprio umano, ma anche perché magari soffre di prurito. Tuttavia, se dovesse diventare un comportamento eccessivo, potrebbe essere anche un sintomo di ansia, stress o disagio. Vediamo quindi se e quando preoccuparsi e cosa fare quando il cane si struscia contro i mobili di casa.

Perché il cane si struscia su divani e altri mobili di casa

In generale, il comportamento del cane di strofinarsi su oggetti e mobili può avere diverse interpretazioni. Uno dei motivi più comuni è legato alla marcatura del territorio attraverso l'emissione di sostanze odorose presenti nelle ghiandole del muso. In questo modo, il cane comunica la sua presenza e rivendica quel territorio come proprio. Tuttavia, lo sfregamento può anche essere un modo per il cane di rilassarsi, di trovare conforto o semplicemente di giocare e attirare l'attenzione del suo umano.

Questo comportamento non è di per sé preoccupante, ma se diventa eccessivo o costante – anche nei momenti di relax – potrebbe indicare un problema sottostante, come un'allergia, un'irritazione della pelle o persino disturbi compulsivi. È perciò indispensabile cercare come sempre di capire il contesto in cui avviene questo comportamento, così da provare a capirne le cause ed, eventualmente, intervenire. Se lo fa quando è eccitato, sta per uscire o vuole giocare, non è un problema; se accade spesso e in altre circostanze, occorre approfondire.

Cosa attira il cane dei mobili che abbiamo in casa

Divani e altri mobili sono spesso le superfici verticali più esposte e a portata di muso



Quando il cane si struscia sui mobili di casa, lo fa probabilmente perché sono le superfici più alla sua portata e maggiormente esposte all'interno dell'ambiente domestico. Questo comportamento può anche essere influenzato dalla familiarità del cane con gli odori e le sensazioni associate ai mobili – per esempio quelli in cui sa che ci sono i biscotti o i suoi giochi – e può essere un modo per marcare il territorio all'interno della casa sugli oggetti più in mostra e visibili.

Inoltre, il cane potrebbe strusciarsi sui mobili per cercare di attirare l'attenzione del suo umano o per esprimere gioia e compiacimento. Potrebbe aver scelto proprio i mobili perché magari facendolo le prime volte è riuscito ad ottenere la nostra attenzione o la nostra interazione. Tuttavia, non necessariamente è sempre possibile capire i motivi e i perché di certe comportamenti, ma finché non diventano problematici non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Come comportarsi quando il cane si struscia sui mobili

Se il cane si struscia occasionalmente sui mobili e non presenta altri segni di disagio o cambiamenti nel comportamento, probabilmente non c'è motivo di preoccuparsi. Spesso lo fanno per esempio prima di uscire, quando il livello di eccitazione è alto o quando ha innescato dinamiche di gioco con il proprio umano. Tuttavia, se diventa eccessivo, improvviso o è accompagnato da altri sintomi come grattarsi o perdita di pelo, allora è necessario consultare il proprio veterinario di fiducia per escludere eventuali problemi di salute sottostanti.

Inoltre, potrebbe anche essere necessario riconsiderare l'ambiente e la routine quotidiana del cane per valutare se riceve sufficienti stimoli e interazioni sociali ed evitare comportamenti eccessivi o compulsivi. Chiedere un consiglio a un veterinario esperto in comportamento che possa identificare le cause e adottare le migliori strategie per gestire la situazione non è mai una cattiva idea e può sempre essere utili per rendere la sua vita più ricca e stimolante.