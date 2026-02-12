Cosa significa quando il cane mangia la carta: perché lo fa e cosa succede

I motivi per cui un cane mangia la carta, che sia quella igienica o dei fazzoletti, possono variare. Uno degli aspetti più noti è il caso della pica, ovvero l'ingestione di oggetti non alimentari che può avvenire tanto per problemi fisiologici quanto comportamentali. Non sempre però bisogna preoccuparsi, importante è anche valutare in che fase evolutiva è il proprio compagno a quattro zampe.

Un cane mangia la carta per diverse ragioni, che siano fazzoletti o carta igienica: alcune più "innocue" e occasionali, altre che invece meritano di essere approfondite. Può infatti trattarsi di semplice curiosità, come il periodo di esplorazione tipico dei cuccioli, o più banalmente di un errore legato all'odore o alla presenza di resti di cibo sulla carta. Tuttavia, a volte il cane mangia la carta e altri oggetti insoliti anche per problemi di salute o comportamentali più seri e profondi.

L'ingestione di oggetti non alimentari, nota come pica, può infatti avere cause sia organiche, soprattutto infiammazioni intestinali e disturbi alimentari, che di tipo emotivo e relazionale, come ansia e stress. La sindrome della pica nei cani si manifesta con il continuo e a volte ossessivo tentativo di masticare e soprattutto ingerire materiali e oggetti che non sono cibo, come metallo, plastica, stoffa, sassi, appunto carta e persino feci.

Perché il cane mangia la carta

Come accennato, le motivazioni possono essere diverse e ognuna merita un approfondimento, sopratutto quando si rientra poi in comportamenti patologici dal punto di vista comportamentale oppure in problemi che attengono alla salute dell'animale.

Malattie e disturbi alimentari

Spesso la pica nei cani è legata a malattie e disturbi alimentari. Tra questi rientrano anemie, la malattia infiammatoria intestinale (IBD), tumori dello stomaco, ipertiroidismo oppure il diabete. Anche disturbi del comportamento alimentare, come la bulimia, possono portare il cane a cercare e ingerire materiali non commestibili come la carta. Queste condizioni possono alterare l'appetito e spingere il cane a cercare fonti di cibo insolite per riempire lo stomaco e placare la fame.

Ansia e stress

Anche ansia e stress sono possibili cause della pica. Cani che vivono in situazioni stressanti, frustranti o che soffrono di ansia, possono sviluppare comportamenti compulsivi, tra cui il mangiare oggetti non alimentari. La masticazione e l'ingestione di carta possono diventare un modo per lui di gestire l'ansia o di trovare una distrazione temporanea. La mancanza di stimoli, attenzioni, interazioni sociali oppure la noia prolungata possono far insorgere o aggravare questi e altri problemi di tipo comportamentale.

Alcuni farmaci

Talvolta, alcuni farmaci possono alterare l'appetito del cane e contribuire allo sviluppo della pica. Corticosteroidi e antiepilettici sono per esempio noti per avere tra i loro possibili effetti collaterali anche l'aumento dell'appetito, con la conseguente ricerca compulsiva di cibo. Questi farmaci, per esempio il prednisone oppure il fenobarbitale possono causare cambiamenti nel comportamento alimentare del cane, alterare l'appetto, e favorire così l'ingestione di oggetti e altri materiali non alimentati.

Cosa succede se il cane mangia la carta

Se un cane mangia la carta una sola volta o ingerisce piccole quantità, solitamente non succede nulla di grave. Tuttavia, se si tratta di un comportamento strutturato e ripetuto nel tempo, i rischi per la salute, naturalmente, aumentano. La carta può causare soffocamento, soprattutto se ingerita in grandi quantità o in pezzi molto grandi. Inoltre, potrebbe causare anche blocchi gastrointestinali, che richiedono un intervento veterinario urgente. In molti casi, la carta ingerita viene espulsa con le feci, ma è importante monitorare il cane per assicurarsi che non mostri segni di disagio o sintomi di ostruzione intestinale.

Capire quando e perché un cane mangia la carta è però essenziale per poter intervenire in maniera corretta e prevenire problemi di salute più gravi. Se il cane mangia la carta o altri oggetti in maniera continuativa e insistente, allora potrebbero esserci per problemi organici o comportamentali più seri e profondi. Per comprendere le cause di pica, però, è importante consultare il proprio medico veterinario di fiducia, così che si possa effettuare una visita clinica approfondita ed esami del sangue per escludere problemi medici potenzialmente gravi, prima di ipotizzare un'eventuale causa comportamentale.