Cosa succede se il cane mangia la neve, la veterinaria: “Può nascondere sassolini e rametti”

Fai attenzione se il cane mangia la neve, è l'avvertimento della veterinaria Eva Fonti: "Può avere congestioni o ingerire corpi estranei"

Secondo la veterinaria ci sono rischi nascosti per i cani che mangiano la neve



Se il tuo cane mangia la neve appena lo sleghi e fa indigestione di ghiaccio allora c'è un problema serio. Spesso lo sottovalutiamo, ma l'abitudine del cane di mangiare la neve può nascondere patologie apparentemente non correlate, e in più proprio l'azione in sé può comportare problemi come diarrea e ingestione di corpi estranei.

Lo spiega a Fanpage.it la veterinaria Eva Fonti: "Il cane può mangiare la neve un po' come succede quando li portiamo per la prima volta in spiaggia e iniziano a bere l'acqua di mare o a mangiare la sabbia: non l'hanno mai vista e sono emozionati. Aiutiamoli però a non esagerare e a riconoscere un comportamento normale da uno problematico".

Ci sono rischi correlati al mangiare la neve?

La neve non è pericolosa di per sé ma può provocare diversi problemi: gastriti, congestioni, blocchi intestinali. Questo succede perché spesso è sporca, quindi il cane che ne mangia molta può ingerire con essa una grande quantità di rametti e sassolini. Possono poi esserci problematiche legate a parassiti e altri batteri contenuti nell'acqua.

Cosa succede se il cane mangia la neve e ha una congestione?

Se il cane ingerisce molta neve e inizia a morderla potrebbe avere una congestione e anche delle lesioni da freddo, sia a livello di mucose intese come la lingua e la parte interna della mucosa buccale. La congestione si manifesta a livello intestinale con mal di pancia ed episodi di diarrea, mentre le lesioni da freddo possono interessare tutto il muso e sono molto fastidiose per l'animale.

Perché a livello comportamentale il cane mangia la neve?

A livello comportamentale il cane mangia la neve solitamente perché è felice della scoperta. Lo stesso succede con i cani in spiaggia quando iniziano a bere l'acqua di mare o a mangiare la sabbia perché non l'hanno mai vista e sono emozionati dalla consistenza e magari anche dal sapore. Ovviamente poi abbiamo dei disturbi comportamentali gravi, patologie neurologiche, però in linea di massima se non è un comportamento compulsivo lo mangia semplicemente perché è una nuova scoperta.

Può essere la spia di un problema medico sottostante?

Può essere sicuramente segnale che il cane ha sete, solitamente perché l'umano non ha portato la bottiglietta d'acqua per farlo bere, mentre invece se cerca in continuazione l'acqua allora potrebbe avere patologie come diabete e insufficienza renale.