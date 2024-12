L’albero di Natale è pericoloso per gli animali in casa? Ecco cosa potrebbe succedere

L'abete che normalmente si usa per l'albero di Natale, se vero, può essere pericoloso per cani, gatti e altri animali domestici in casa; così come il sottovaso di alcune piante natalizie che abbiamo in casa. I rischi sono intossicazione alimentare o avvelenamento, ma si possono evitare con qualche piccolo accorgimento.

Natale è alle porte e tutti, o quasi, abbiamo agghindato casa con decorazioni, luci colorati, piante e ovviamente l'albero di Natale. Le festività tanto attese potrebbero però nascondere insidie e pericoli inaspettati per cani, gatti e altri animali che condividono con noi la magia del Natale. Palline, stelle filanti e cavi elettrici se lasciati incustoditi potrebbero attirare le attenzioni degli animali di casa che, ingerendoli, potrebbero avere non pochi problemi. Così come le tante piante natalizie che in questo periodo abbondano nelle nostre case. La stella di Natale o il vischio sono infatti tossiche e potenzialmente molto pericolose per cani e gatti. E per quanto riguarda invece l'albero?

Gli abeti possono essere tossici

Se amate l'albero di Natale vero dovreste tenere bene a mente che può rappresentare un rischio per la salute dei nostri amici animali. Sebbene gli incidenti siano rari, fusto, radici e foglie di molte specie di abete comunemente usate come alberi di Natale, nascondo diverse insidie potenzialmente pericolose per cani e gatti. Partiamo dalla resina: molte specie di conifere, tra cui gli abeti, producono all'interno degli aghi e sul fusto resine tossiche per gli animali che se ingerite possono causare lievi intossicazioni. Il grado di tossicità può cambiare in base alla specie botanica e alla quantità di resina ingerita, ma la sintomatologia può coinvolgere l'apparato gastrointestinale, causando quindi irritazione dello stomaco, vomito, salivazione eccessiva, diarrea ma anche, nei casi più gravi, necrosi dell'intestino, epatite o addirittura l'aborto.

Il rischio è sicuramente più alto per i cuccioli di cane, che tendono a esplorare il mondo mordendo e masticando e possono accidentalmente ingerire aghi e resina, ma può riguardare anche i gatti. Può capitare infatti che aghi e resine vischiose restino appiccicate al pelo del micio che durante le quotidiane operazione di grooming e pulizia rischia di ingerirle.

I principali segni di intossicazione in cani e gatti sono sicuramente il comportamento letargico e i problemi digestivi, tra cui vomito e diarrea. Spesso le intossicazioni lievi non alterano in alcun modo il comportamento degli animali, soprattutto nei gatti che sanno nascondere molto bene il malessere fisico, se però avete anche solo il sospetto che il vostro compagno animale possa essersi intossicato a causa dell'albero di Natale, una visita di controllo dal vostro veterinario toglierà ogni dubbio e paura.

I rischi nel sottovaso

I rischi per la salute dei nostri animali possono nascondersi anche nell'acqua che ristagna nel sottovaso dell'abete. Molto spesso gli abeti coltivati vengono trattati con fertilizzanti, pesticidi e altre sostanze chimiche spruzzate sull'albero che ne migliorano l'aspetto o che ne accelerano la crescita. Quando gli alberi vengono vengono innaffiati queste sostanze possono finire attraverso il terreno nell'acqua del sottovaso, assieme a funghi, batteri e altri patogeni. Anche in questo caso alcune sostanze possono causare non pochi problemi ai nostri animali.

Se cani e gatti bevono l'acqua dal sottovaso possono – in alcuni casi – rischiare un'intossicazione, con sintomi che coinvolgono ancora una volta soprattutto l'apparato gastrointenstinale. Il recupero dall'intossicazione avviene solitamente nel giro di poche ore, specialmente se trattato tempestivamente con l'aiuto del veterinario.

In questo caso per ridurre rischi e prevenire un avvelenamento la prevenzione gioca un ruolo fondamentale. La soluzione migliore è limitare il più possibile agli animali l'accesso all'area in cui si sta allestendo l'albero di Natale. Per cuccioli e cani può essere sufficiente anche una piccola recinzione intorno all'abete, mentre per rendere l'albero a prova di gatto la questione è leggermente più complessa. Anche assicurare sempre acqua fresca a pulita ai nostri compagni animali può aiutare a scoraggiarli dal bere quella nel sottovaso.

Prestate quindi un po' di attenzione in più durante queste feste, tenendo sempre presente le attitudini e le abitudini del vostro compagno animale. E se notate significativi cambiamenti nel comportamento del vostro cane e del vostro gatto, o se avete anche solo qualche dubbio, un controllo dal veterinario vi aiuterà a spazzarli via, rendendo più serene per tutti queste festività natalizie.