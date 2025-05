Il tuo cane beve l'acqua dal Wc e vuoi sapere perché? La prima risposta immediata che ci sentiamo di darti è che non è così raro che accada e il motivo principale è perché la persona di riferimento ha ‘causato' questa abitudine che può comportare dei rischi per la sua salute.

Andiamo per piccoli passi ma è importante che tu sappia che è normale dal punto di vista di Fido accedere a quella che è una vera e propria risorsa d'acqua, semplicemente, ma il cui accesso deve essere vietato onde evitare appunto che ci possano essere dei risvolti sulla sua salute. Il motivo, del resto, è abbastanza logico: all'interno del water è più facile che vi sia una proliferazione di batteri dovuti all'urina e alle feci e poi, cosa altrettanto pericolosa, è l'uso dei detergenti che facciamo per la pulizia dei sanitari.

Perché il cane beve l’acqua dal wc

Per Fido non ci sono ragioni valide per evitare di abbeverarsi da quella che è una fonte di acqua fresca, soprattutto poi se non ha a disposizione alternative corrette come sapere che c'è sempre la sua ciotola a disposizione e essere abituato a bere da lì. Ma se l'acqua nella ciotola non è cambiata spesso, ad esempio, il cane potrebbe scegliere di trovare altre ‘sorgenti' e la nostra scorretta abitudine anche solo a non chiudere la tavoletta e a non essere intervenuti quando Fido ha provato a farlo le prime volte per lui rappresentano un via libera a poter mettere in atto questo comportamento.

L'acqua del Wc è sempre a disposizione e stimola anche la curiosità del cane, quindi dal suo punto di vista non c'è nulla di scorretto nel voler raggiungere qualcosa che gli provoca allo stesso tempo un vantaggio fisico e anche un appagamento psicologico.

Perché il cane non dovrebbe bere l’acqua del wc

Come accennavamo, però, la tazza del water è chiaramente un ‘luogo' in cui si depositano residui delle nostre deiezioni e sebbene vi sia l'acqua che scorre dallo scarico non si può non riflettere sul fatto che contenga batteri e germi che possono causare infezioni al cane. A parte questo aspetto, c'è da considerare che per le pulizie vengono utilizzati prodotti tossici se ingeriti e con cui Fido non deve mai entrare in contatto.

Cosa fare se il cane beve acqua dal wc

Se ti trovi in questa situazione significa che c'è un'abitudine da parte del cane, da te assecondata, che va analizzata e decontestualizzata. Non è difficile: ricorda sempre che i cani hanno grandi abilità cognitive e che a qualsiasi età sono sempre pronti ad imparare cose nuove e anche a rielaborare pensieri che hanno costruito nel tempo. Tutto dipende dal tipo di relazione che si ha con il proprio compagno a quattro zampe e in casi complessi, ovvero lì dove non sai come interagire rispetto a quello che per te rappresenta un problema, puoi rivolgerti a un educatore cinofilo che saprà guidare entrambi per far sì che la relazione migliori e le necessità di entrambi vengano appagate.

I primi step, però, sono abbastanza semplici e sicuramente puoi iniziare a metterli in pratica. Innanzitutto: abbassa quella tavoletta! non consentire ‘fisicamente' al cane di accedere alla tazza è chiaramente un passaggio fondamentale per fargli capire che quella fonte ora non è più a sua disposizione. Contemporaneamente però fai in modo che nella ciotola l'acqua che gli lasci sia più ‘interessante'. Cosa vuol dire? Che devi provvedere più spesso a cambiarla perché sia fresca e per tanto invitante per Fido.

Quando il tuo cane si avvicina al water, poi, indicagli l'alternativa: è un modo per entrare in relazione, fargli capire che sai che le cose sono cambiate e che per lui non è facile non fare più ciò che era ‘normale' ma che appunto gli sei a fianco e puoi indirizzarlo verso qualcosa che è altrettanto piacevole e che soddisferà il suo bisogno.