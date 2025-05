Perché i cani si annusano il sedere quando si incontrano?

C'è un video che da anni fa ‘impazzire' chi ama i cani e gira ancora sui social e su YouTube da dieci anni. E' quello che abbiamo messo qui sotto in cui un gruppo di persone imita i comportamenti dei cani tra cui ce ne è uno che genera sempre curiosità da parte nostra e ci sembra particolarmente strano: annusarsi il sedere.

Si tratta, in realtà, di uno degli approcci più normali ed è fondamentale per stringere o meno relazioni, e su come farlo, con i conspecifici da parte di Fido: attraverso l'annusata del posteriore, infatti, i cani possono trarre informazioni importantissime l'uno dall'altro come l'età, il sesso e anche e soprattutto capire le emozioni che sono in gioco al momento dell'incontro.

L'olfatto è il senso elettivo dei cani, come per noi umani lo è la vista, e ci sono zone del corpo in cui la produzione di ormoni e feromoni è maggiore. Cosa sono questi ultimi, però? si tratta di veri e propri "messaggi chimici", ovvero di molecole volatili che permettono la comunicazione tra individui della stessa specie. I cani ne producono tanti proprio nella zona perianale e sottocaudale ma anche nel solco intermammario, sul muso e tra i cuscinetti plantari.

Come ha scritto l'istruttore cinofilo David Morettini su Kodami "dal posteriore del cane si propagano una serie di fragranze principalmente composte da: ormoni (es. testosterone, cortisolo, estrogeni ecc…), feromoni (es. della riproduzione, della paura, di orientamento, sessuali, ecc…) e residui metabolici (sostanze residuali del processo digestivo). I feromoni contengono dunque informazioni ad efficacia immediata che attivano comportamenti istintivi di vario tipo come calma, paura, territorialità, orientamento spaziale, attivazione sessuale e così via. Gli ormoni, invece, veicolano altri messaggi, distribuiti su due livelli: l’identità sociale di genere, maschio/femmina, e l’identità soggettiva espressa nei livelli quantitativi dei singoli ormoni che nel loro insieme compongono l’odore tipico del soggetto e della sua personalità".

Il "check olfattivo" permette loro dunque di comprendersi e conoscersi ed è importante lasciare che i cani si annusino liberamente durante la fase di conoscenza, senza interferire, poiché è il modo ideale per capirsi, anche se a noi può sembrare strano.

I cani si annusano il sedere, così, per una serie di ragioni che possiamo provare a mettere in una lista che è del tutto generica e non rappresentativa delle tante motivazioni che poi sono legate al contesto, all'esperienza pregressa del singolo individuo e alla personalità dello stesso.

Età e sesso

I feromoni contengono informazioni relative al sesso e a anche allo stato di maturità riproduttiva. Attraverso l'uso dell'olfatto, un cane riesce a sapere così se il suo simile che ha di fronte è un maschio o una femmina, se è castrato o sterilizzata o se è in calore.

Stato di salute

Alcune malattie o infezioni possono "alterare l'odore" di un cane e annusando la zona perianale Fido può sapere così come sta l'altro ed è utile per comprendere come si sente fisicamente il conspecifico e sempre per regolarsi di conseguenza.

Emozioni positive e di allerta

Che sia felice, gioioso, impaurito, stressato un cane non mente. Le sue emozioni passano attraverso i messaggi chimici dei feromoni e vengono captati dai conspecifici. A seconda di ciò che annusa Fido, dunque, la reazione sarà diversa ovvero sceglierà come interagire.

Socializzazione

Annusarsi il sedere è un vero e proprio rituale, un comportamento prototipico del Canis Lupus Familiaris e non solo, lo fanno anche i gatti giusto per citare un'altra specie vicina all'uomo. Si tratta di un saluto che contiene appunto informazioni importantissime, in un certo senso simile a quello che noi abbiamo di stringersi la mano ma che per i cani ha molto più valore perché attraverso l'olfatto si arriva davvero a sapere l'altro come si sente in quel determinato momento.

Detto tutto ciò, il messaggio che vi inviamo noi nel nostro modo di comunicare tra umani, ovvero in questo caso attraverso la scrittura, è dunque quello di lasciare assolutamente i cani agire attraverso il loro repertorio comportamentale che a noi umani sembra strano o, a volte, ad alcuni provoca reazioni che vanno dall'imbarazzo al ribrezzo.

Si tratta di un linguaggio non verbale, semplicemente, e anzi dovreste preoccuparvi se il vostro cane non va "a prendere l'odore" degli altri perché significa che è in uno stato di disagio che gli impedisce una corretta socializzazione.