Perché i cani amano rotolarsi nell’erba?

E' difficile non sorridere quando si vede un cane che si rotola nell'erba. Raramente mi sfugge di carpire il momento in cui le labbra si distendono sul volto di una persona – adulto o bambino che sia – nell'osservare la gioia che prova Frisk, il meticcio con cui condivido la vita, mentre strofina tutto il corpo sul verde di un prato.

Perché i cani lo fanno è presto detto, in fondo: le ragioni che sottendono quel comportamento riguardano un sentire che è prototipico dei cani e anche di altri mammiferi tra cui il ‘cugino' lupo. Si tratta di qualcosa di ancestrale ma possiamo però approfondire insieme alcuni dei motivi per cui Fido si rotola sull'era.

I motivi per cui i cani si strofinano nell'erba

Una questione di odori

Si chiamano marcature: sono segnali di comunicazione che il cane invia attraverso le deiezioni e il contatto di alcune zone del corpo. Fido rilascia così il suo odore e, marcando con la schiena, si copre anche di quello che incontra nel contesto in cui si trova. L'erba emana diversi odori: quello naturale che cambia a seconda della stagione, del tipo di terreno, dell'umidità e quelli che conserva come quelli prodotti da altri animali ad esempio. Per un cane, praticamente, è come entrare nel suo negozio preferito in cui sono conservate le essenze del mondo da cui trarre informazioni e lasciarne di proprie, ricordandoci sempre che l'olfatto è il senso elettivo del miglior amico dell'uomo.

Lasciare il propio odore, dunque, ma anche ‘portarsi a casa' quello da cui è stato attratto è un vero e proprio piacere nonchè un modo per rimanere aggiornato e sentirsi appagato alla fine dell'uscita che sia in natura o anche solo facendosi una bella rotolata nell'aiuola sotto casa.

Gioco, divertimento e relax

Quel movimento di ‘stropicciarsi' sull'erba fa parte anche dell'anima giocosa dei cani. Rotolarsi è un gesto di gioia pura, un'attività ludica che rende il cane semplicemente felice. Frisk, come tanti atri suoi simili, ad esempio lo fa alla fine di una bella corsa o quando la passeggiata al guinzaglio è stata intensa: così si prende un attimo di relax o, ancora, per abbassare lo stato di eccitazione alla fine di una interazione ludica tra me e lui che è arrivata a termine.

Un esempio? Gli tiro un rametto, corre a prenderlo e me lo riporta. Ripetiamo questo gioco il numero di volte sufficiente perché non diventi un'azione ripetitiva che non ha senso se si perde l'aspetto della collaborazione e del divertimento reciproco e quando il gioco è finito lui si rotola sull'erba. In questo modo il mio cane sta esprimendo la soddisfazione di aver appagato la sua motivazione collaborativa, predatoria e cinestesica e chiude il cerchio rilassandosi nel migliore dei modi: strusciando tutta la schiena e gambe all'aria su un bel prato verde.

Questione di salute

C'è un aspetto che dobbiamo valutare, ovvero quando un cane mette in opera questo comportamento, assolutamente normale per tutti come abbiamo già sottolineato, ma per un motivo che riguarda la sua salute psicofisica in realtà. Per capire se c'è qualcosa che non va bisogna notare prima di tutto se si rotola molto spesso, se si gratta insistentemente contro il terreno e se pare irrequieto o infastidito mentre lo fa.

Ad esempio Hiro, un Pastore Tedesco che seguo in qualità di istruttrice e riabilitatrice cinofila, a volte si rotola sul terreno prima perché gli piace farlo come a tanti altri suoi simili. Poi, però, quando l'orecchio destro entra in contatto con l'erba, il troppo sfregamento va ad irritargli il condotto uditivo e lui – purtroppo – soffre di otite cronica. In queste occasioni diventa anche molto difficile fargli interrompere l'azione, perchè il cane sta provando allo stesso tempo sollievo e dolore. Hiro lo manifesta chiaramente lamentandosi vocalmente mentre altri cani rimangono in silenzio e sta a noi comprendere se c'è qualcosa che non va appunto seguendo le indicazioni appena date e rivolgendosi a un veterinario per poi andare ad approfondire.

Il cane si struscia spesso nell'erba: quando preoccuparsi

Le principali cause di salute che possono portare un cane a rotolarsi sull'erba ma, in generale, su qualsiasi superficie e con la schiena vanno a toccare diverse branche della veterinaria. Tra i motivi principali dal punto di vista di un disagio fisico ci sono pruriti causati da irritazioni cutanee. Possono accadere a causa di allergie, dermatiti ma anche se in quella zona del corpo Fido è stato morso da una zecca o ha un'infestazione da pulci o altri parassiti.

Un altro motivo per cui lo strofinarsi in modo compulsivo deve far pensare a qualche problema è se il cane è entrato in contatto con un corpo estraneo. Sicuramente è più facile che accada però sugli arti rispetto alla schiena ma anche solo il pulirsi dalla polvere o dalla sabbia lo porta a compiere quel gesto e in questi casi non c'è nulla di cui preoccuparsi. Occhio solo se invece si tratta di spine, magari che gli sono rimaste addosso dopo il passaggio dentro rovi. Fare un controllo del pelo e della cute comunque è una buona idea.

Si devono citare anche eventuali problemi neurologici o disturbi del comportamento tra i fattori allarmanti fuori dall'alveo della normalità. Qualora il cane si rotoli senza soluzione di continuità è chiaro che non è un articolo su Internet a poter dare la risposta ma immaginiamo che vi siate già rivolti al vostro veterinario.