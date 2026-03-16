Perché i Bassotti non possono fare le scale: cosa c’è di vero e quali sono i rischi per la schiena

I Bassotti possono fare le scale, ma la conformazione della loro schiena li rende più soggetti a problemi alla colonna vertebrale. Scale frequenti, sovrappeso e poca muscolatura aumentano i rischi. Rampe, controllo del peso e attenzione ai movimenti aiutano in caso di soggetti con conclamata patologia o in via preventiva.

Un Bassotto a pelo ruvido sulle scale



Le scale non sono vietate ai Bassotti, cerchiamo subito di fare chiarezza rispetto a chi si pone questo dubbio. Il motivo per cui sorge, però, è legittimo ed è dovuto principalmente e solamente alla morfologia di questa tipologia di cani.

I Bassotti possono salire e scendere le scale, ma la loro conformazione fisica li rende più esposti a problemi alla schiena rispetto ad altre razze. La difficoltà nasce dalla struttura della loro colonna vertebrale: è lunga e relativamente poco sostenuta rispetto alla lunghezza del corpo. Ma questo non vuol dire che le scale per i Bassotti siano off limits e bisogna sempre valutare caso per caso, soprattutto in base a eventuali patologie e all'età dell'individuo.

Perché per un bassotto è un problema fare le scale

Ricordiamoci che siamo noi gli artefici della maggioranza delle patologie delle razze così come oggi sono, in base a una selezione che ne ha estremizzato alcune caratteristiche. I Bassotti, come è evidente già solo dal nome e guardandoli, sono stati "modificati" per avere proprio il corpo lungo e le zampe corte e questo non per un vezzo estetico ma per la loro funzione dal punto di vista umano: entrare nelle tane delle prede.

Parliamo infatti di una razza che per la maggior parte delle persone è una sorta di "cane da compagnia" ma che in realtà è un piccolo e ostinato cacciatore, le cui motivazioni principali sono competitiva, possessiva, predatoria, cinestesica, territoriale, perlustrativa e affiliativa. Se volete approfondire la domanda delle domande, ovvero "perché il Bassotto è basso" e altre curiosità sulla razza, il consiglio è vedere la puntata dedicata a questa tipologia del nostro format: "Che Razza di Storia":

Dunque questo cane è stato selezionato per avere caratteristiche che lo rendessero abile ad infilarsi nelle tane ma questo "schiacciamento" e soprattutto l'allungamento comporta una maggiore sollecitazione della colonna vertebrale. Ritornando alle nostre scale, quando un Bassotto le fa, la sua schiena subisce flessioni e torsioni ripetute che, nel tempo, possono dar fastidio ai dischi intervertebrali.

La razza (e anche un meticcio di questa morfologia) è particolarmente predisposta dunque a patologie della colonna tra cui l’ernia del disco, proprio perché la distanza tra le vertebre è maggiore rispetto a quella di cani con proporzioni più equilibrate. Ogni gradino obbliga il cane a compiere un movimento più ampio rispetto ai suoi conspecifici, aumentando il carico sulla zona lombare. Il problema non è quindi la scala in sé, ma la ripetizione frequente dei movimenti necessari per salire e scendere.

Questo è il motivo per cui i veterinari a volte consigliano di limitare l’uso delle scale ma in determinate condizioni e tempi: ad esempio se il Bassotto è molto giovane o molto anziano oppure ha già avuto pregressi di patologie legate alle articolazioni e alla colonna.

Quando si presentano rischi per la colonna vertebrale del bassotto

Se un Bassotto è in buona salute, non c'è da preoccuparsi. Non c'è motivo per cui non debba fare le scale, non c'è motivo per cui voi dobbiate vivere con l'ansia che possa succedergli qualcosa. Ma se, ad esempio, il vostro cane è già in sovrappeso è su questo che dovrete concentrarvi perché una scorretta alimentazione può portare a problemi che incidono appunto sulla colonna vertebrale ed ecco che fare le scale può peggiorare la situazione.

Anche la mancanza di tono muscolare può favorire problemi, dato che i muscoli del dorso aiutano a sostenere la colonna.

Una raccomandazione particolare per i cuccioli, invece: le strutture ossee non sono ancora completamente sviluppate e movimenti ripetuti come salire e scendere le scale possono contribuire a problemi futuri.

Stessa attenzione va riservata ai soggetti anziani, i cui dischi intervertebrali tendono a degenerare più facilmente. In questi casi anche uno sforzo moderato può provocare dolore, rigidità o, nei casi più gravi, ernie discali. Ma il vostro cane saprà farvi capire che c'è qualcosa che non va: noterete la sua difficoltà a muoversi, la riluttanza a salire le scale, una postura rigida o anche dei lamenti quando lo prendete in braccio.

Come aiutare i bassotti con scale e rampe

Una rampa in legno costruita per aiutare un Bassotto a salire e scendere dal letto o dal divano di casa



Nessuna proibizione a prescindere dallo stato di salute e dalla condizione del singolo cane, dunque. Ma se vi ritrovate in una situazione in cui è bene evitare che il vostro Bassotto faccia le scale, qualche soluzione la si trova con pazienza e cercando di aiutarlo nel modo giusto.

Usare una rampa è la cosa più facile, sebbene sia difficile se si abita a un piano alto e non c'è un'ascensore, ovviamente. Ma le rampe permettono al cane di continuare a muoversi indipendentemente dal vostro aiuto ed evitare le scale. Non solo: per determinati soggetti cui un veterinario ha riscontrato patologie serie alla colonna vertebrale, le rampe sono utili anche per l'accesso al divano o al letto in modo tale che il vostro Fido non debba saltare e sollecitare così la colonna vertebrale.

In caso invece di vere e proprie scalinate da fare, che siano quelle per accedere all'appartamento o fuori casa, forse questa è una delle poche volte in cui vedrete scritto su Kodami che è bene prendere in braccio il cane. Ci sembra logico consigliarvelo ma stiamo parlando sempre di soggetti che sono stati diagnosticati da un medico veterinario che ha determinato lo stato patologico.

Come accennato in precedenza, il peso è importantissimo da tenere sotto controllo e quindi vi raccomandiamo un'alimentazione adeguata al vostro Bassotto per mantenere il giusto peso forma.