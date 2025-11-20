Come tagliare le unghie al cane a casa: quando farlo e perché è importante

Per tagliare le unghie al cane basta rimuovere la parte bianca e mai avvicinarsi alla parte rosa, dove passa la vena, per evitare dolore e sanguinamenti.

Tagliare le unghie al cane, in alcuni casi, aiuta a prevenire problemi nei movimenti, dolori e ferite



Prendersi cura delle unghie del proprio cane è un'attività che spesso si tende a sottovalutare. Se diventano troppo lunghe o si danneggiano, infatti, possono provocare dolore, difficoltà nei movimenti e, nei casi più seri, infezioni. Prima di capire come tagliarle, è però importante sapere quando farlo: non tutti i cani hanno bisogno dello stesso trattamento.

Gli individui che escono con regolarità consumano le unghie naturalmente grazie all'attrito sul terreno, mentre quelli che passeggiano poco – come i cani anziani o con problemi di deambulazione – tendono invece ad averle più lunghe. Un metodo molto semplice ci aiuta a capire se serve intervenire: se la punta delle unghie tocca il pavimento quando il cane è "in piedi", allora sono troppo lunghe.

La buona notizia è che, con gli strumenti adeguati e un po' di pazienza, è spesso possibile tagliare le unghie del cane anche a casa, senza rivolgersi necessariamente ogni volta al proprio veterinario o a un toelettatore. Vediamo quindi meglio quando e come farlo in sicurezza.

Tagliare le unghie al cane: i passaggi

Il taglio va effettuato ad almeno 2–3 millimetri dalla vena, la parte rosa



Capire come procedere passo dopo passo è essenziale per evitare errori e scongiurare piccoli incidenti. Prima di iniziare, assicuratevi che il cane sia tranquillo e che voi abbiate tutto a portata di mano. Serve tanta pazienza, soprattuto all'inizio, poiché molti cani non amano molto essere toccati e manipolati alle zampe. Ma procedendo per gradi e seguendo piano piano i i seguenti passaggi, è possibile riuscire ad abituarlo e a tagliargli le unghie in totale sicurezza.

Abituate gradualmente il cane alla manipolazione delle zampe, toccando e massaggiando le dita senza forzarlo.

il cane alla manipolazione delle zampe, toccando e massaggiando le dita senza forzarlo. Mettetelo in una posizione comoda , evitando posture innaturali. Se è rilassato, può essere utile farlo stendere su un fianco.

, evitando posture innaturali. Se è rilassato, può essere utile farlo stendere su un fianco. Procuratevi gli strumenti giusti : forbici o tronchesine apposite per cani, meglio quelle classiche rispetto al modello "a ghigliottina". Per cani molto piccoli può andar bene anche un comune tagliaunghie umano.

: forbici o tronchesine apposite per cani, meglio quelle classiche rispetto al modello "a ghigliottina". Per cani molto piccoli può andar bene anche un comune tagliaunghie umano. Tenete a portata di mano ovatta e acqua ossigenata , utili in caso di piccoli sanguinamenti. Se necessario, fatevi aiutare da qualcuno per evitare movimenti bruschi durante il taglio.

, utili in caso di piccoli sanguinamenti. Se necessario, fatevi aiutare da qualcuno per evitare movimenti bruschi durante il taglio. Osservate la struttura dell'unghia : nella parte rosa più interna passa la vena, mentre quella bianca più esterna e vicina alla punta è la porzione da tagliare.

: nella parte rosa più interna passa la vena, mentre più esterna e vicina alla punta è la porzione da tagliare. Nei cani con unghie nere limitatevi a rimuovere solo l'eccesso davvero necessario , perché non è possibile vedere la vena.

, perché non è possibile vedere la vena. Afferrate saldamente la zampa e il singolo dito . Procedete con calma, un'unghia alla volta .

. Procedete con calma, . Eseguite un taglio netto, in obliquo e seguendo la curvatura naturale dell'unghia, mantenendovi ad almeno 2-3 millimetri dalla vena .

. Se esce un po' di sangue, disinfettate e applicate un bendaggio legger o, lasciandolo per qualche ora se necessario.

o, lasciandolo per qualche ora se necessario. Al termine dell'operazione, premiate il cane con un bocconcino per associare l'esperienza a qualcosa di positivo.

Quando vanno tagliate le unghie al cane

Le unghie vanno tagliate solo se toccano terra quando il cane è in piedi



Il taglio delle unghie non dovrebbe essere una routine obbligatoria per tutti i cani. In condizioni normali, infatti, l'attrito delle passeggiate è sufficiente a farle "limare" naturalmente e a mantenerle alla giusta lunghezza. Per capire se è davvero necessario intervenire, basta osservare il cane mentre è in piedi e se le unghie non toccano il pavimento, non serve tagliarle. Se toccano o vengono trascinate quando cammina, allora è il momento di intervenire.

Ci sono però alcuni casi in cui il taglio è quasi sempre indispensabile, come per esempio per i cani anziani, con problemi articolari o che non possono camminare poggiando correttamente la zampa a terra e che si muovono inevitabilmente poco e non consumano le unghie. Lo stesso vale anche per animali troppo sedentari o in sovrappeso. Attenzione agli speroncini posteriori e al "pollice" delle zampe anteriori, che per posizione anatomica non toccano il terreno e tendono a crescere molto, fino a incurvarsi e, nei casi peggiori, penetrare nel cuscinetto.

Naturalmente, se il cane è molto agitato, non tollera la manipolazione delle zampe, non se le lascia minimamente toccare oppure se è difficile riuscire a individuare la vena, allora è meglio rivolgersi sempre al proprio veterinario di fiducia oppure a un toelettatore esperto.

Cosa succede al cane se ha le unghie troppo lunghe

Unghie troppo lunghe possono causare problemi di deambulazione, di postura e ferite



Unghie eccessivamente lunghe non sono solo un fastidio estetico e possono anche avere conseguenze molto serie sul benessere del cane. Se infatti crescono troppo, possono causare fastidio e dolore durante la camminata, perché l'unghia esercita una pressione innaturale sul dito alterando la postura e l'andatura, con possibili ripercussioni su articolazioni e schiena. Inoltre, più sono lunghe e più facilmente possono rompersi o scheggiarsi, creando ferite anche doloro e soggette a infezioni.

Nei casi più estremi, le unghie possono anche crescere a tal punto da raggiungere con la punta i cuscinetti o la pelle, col rischio di ferite profonde e infezioni. Succede più spesso con pollici e speroni, che come già anticipato non toccando terra crescono più facilmente. I soggetti più a rischio, naturalmente, sono sempre i cani più anziani o quelli che non possono camminare per problemi articolari o di salute.