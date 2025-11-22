Perché gli occhi dei gatti cambiano forma e cosa significa: ecco come interpretare il loro sguardo

Le pupille dei gatti cambiano forma per regolare la luce, ma anche in risposta alle emozioni: strette quando sono concentrati o tesi, dilatate per paura o eccitazione, "normali" quando sono rilassati.

La pupilla del gatto cambia forma in risposta alla quantità di luce, ma spesso ci dice molto anche del suo stato emotivo



Le pupille dei gatti cambiano forma in modo molto evidente e decisamente più rapido rispetto alle nostre o a quelle di molti altri animali. Nel giro di pochi secondi possono apparire "normali", diventare strette e verticali oppure larghe e tonde, quasi a occupare l'intero occhio. La prima ragione di queste trasformazioni è molto semplice: la pupilla controlla la quantità di luce che entra nell'occhio.

E nel gatto domestico questo meccanismo si è evoluto in modo particolarmente sofisticato, perché si tratta di un predatore crepuscolare, attivo soprattutto all'alba e al tramonto, quando la luminosità varia rapidamente. Nei leoni e negli altri grandi felidi, predatori più attivi anche di giorno, sono per esempio sempre tonde.

Ma oltre a regolare la luce, però, la forma della pupilla del gatto racconta molto anche del suo stato emotivo. Nel linguaggio felino, lo sguardo è infatti una parte fondamentale della comunicazione: eccitazione, paura, attenzione, stress e perfino rilassamento possono riflettersi nella dimensione delle pupille. Per questo imparare a interpretarle aiuta a capire meglio cosa sta vivendo un gatto in un determinato momento.

Pupille "normali": quando il gatto è rilassato e vigile

Una pupilla ovale indica spesso relax e benessere



Quando la pupilla del gatto appare di forma ovale o leggermente allungata, senza essere né troppo stretta né troppo dilatata, significa che il gatto si trova in una condizione di equilibrio. La luce dell'ambiente è adeguata e il micio è vigile, ma più tranquillo. Se poi socchiude gli occhi, allora è proprio rilassato.

In questa situazione il gatto esplora, osserva, si muove senza tensione o si riposa. È il tipo di sguardo che si vede durante le normali attività quotidiana, quando nulla lo sta preoccupando o eccitando troppo. In altre parole, è lo "stato di base" delle sue pupille e indica un buon livello di comfort.

Pupille strette e verticali: attenzione, controllo e talvolta stress

Una pupilla molto stretta, oltre a indicare forte luminosità, può significare anche concentrazione o tensione



Le pupille che diventano strette e sottili, ridotte a due fessure verticali, sono soprattutto una risposta alla forte luminosità. Chiudersi in questo modo permette all'occhio del felino di non essere "accecato" dalla luce intensa. Ma non è solo una questione di luminosità: nel linguaggio felino, la pupilla stretta può indicare alta concentrazione, nervosismo o tensione.

Un gatto che fissa qualcosa con le pupille ridotte potrebbe trovarsi in una condizione di allerta: sta valutando un movimento, un oggetto o una potenziale preda. In alcune situazioni, soprattutto se sono presenti altri gatti o animali, le pupille strette possono indicare anche irritazione o fastidio. È un modo per controllare e "ottimizzare" la vista, come se volesse "mettere a fuoco" ciò che ha davanti e capire se e come reagire.

Pupille dilatate: eccitazione, paura o sorpresa

Una pupilla molto dilatata indica spesso eccitazione, come durante il gioco o la caccia, ma a volte anche paura o stress



Quando la pupilla diventa molto grande e rotonda, quasi nera, l'occhio del gatto sta cercando di catturare quanta più luce è possibile. Questa condizione è normale in ambienti molto bui o al crepuscolo, ma è altrettanto comune in situazioni legate a emozioni come paura, stress, eccitazione o sorpresa.

Un gatto impaurito tende infatti ad avere pupille enormi, che gli permettono di vedere meglio possibili pericoli e vie di fuga. Allo stesso modo, un gatto eccitato dal gioco, da una preda o da un movimento improvviso può dilatare gli occhi per migliorare la percezione visiva. È lo stesso meccanismo che, in natura, gli consente di reagire con rapidità a minacce e piccole prede.

Da un punto di vista comunicativo, la pupilla dilatata indica quindi un'emozione forte, non necessariamente negativa. Va sempre interpretata insieme agli altri segnali del corpo: se il gatto è rigido, con il pelo sollevato o le orecchie indietro, la dilatazione segnala paura o difesa; se invece è in postura rilassata o muove velocemente la coda e sta giocando, si tratta di eccitazione positiva.