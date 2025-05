Cosa significa quando il gatto ha gli occhi spalancati: cosa vuole comunicare dilatando le pupille

Le ragioni più comuni per cui un gatto spalanca gli occhi o ha le pupille molto dilatate solitamente sono la paura e l'adattamento a diversi livelli di luce, ma queste non sono le uniche. Conoscere i diversi casi e saper distinguere la risposta fisiologica dal segnale comportamentale può aiutare a capire meglio il proprio compagno animale.

Perché il gatto spalanca gli occhi?

Quando un gatto ha gli occhi particolarmente spalancati è probabile che ci siano varie motivazioni. Le più comuni sono quattro:

Curiosità: quando il gatto si focalizza su qualcosa che attira la sua attenzione, come un insetto o un nuovo oggetto nella stanza, spalanca gli occhi per concentrarsi e comprendere meglio la novità; Paura o sorpresa: quando il gatto subisce uno shock improvviso o si trova di fronte a qualcosa che gli provoca paura, come un altro animale, è probabile che spalanchi gli occhi. Si tratta di una risposta del corpo per prepararsi a rispondere; Dolore: il disagio fisico, soprattutto acuto o improvviso, tende a far mantenere gli occhi ampiamente aperti al gatto. Questo comportamento di solito è combinato con rigidità, pigrizia o rumori strani; Stress o ansia: molti gatti tengono gli occhi spalancati quando si trovano in ambienti sconosciuti o in circostanze stressanti come durante un trasloco o dal veterinario. Questo è un metodo per essere costantemente all’erta.

In quali situazioni il gatto dilata le pupille?

I gatti sono animali crepuscolari, quindi sono più attivi all’alba e al tramonto, in momenti di scarsa illuminazione. Per vedere meglio, le loro pupille si dilatano per far entrare quanta più luce possibile nell’occhio e rifletterla indietro grazie a una struttura interna dell'occhio chiamata tapetum lucidum. È questa che fa sì che gli occhi di un gatto si illuminino se l’animale viene colpito da un fascio di luce al buio.

Un altro fattore scatenante della dilatazione delle pupille è la paura. Davanti a una minaccia la pupilla si espande momentaneamente per dare al micio una visione migliore. Le pupille dilatate però possono anche essere il risultato di un forte dolore. Ma si tratta di un effetto transitorio, fino a quando il corpo si abitua al fastidio.

Anche l'erba gatta o sostanze eccitanti o tossiche possono indurre questa reazione, insieme a una serie di cambiamenti comportamentali improvvisi.

Anche alcune malattie possono provocare la dilatazione delle pupille. Una delle malattie oculari più gravi è il glaucoma, in cui l'elevata pressione interna dell’occhio può provocare la dilatazione. Anche diversi tipi di tumori oculari o cerebrali possono provocare una disfunzione del nervo ottico che le fa apparire costantemente dilatate.

Infine, alcune malattie infettive come la leucemia felina e la peritonite infettiva possono causare anisocoria, in cui una pupilla ha dimensione diversa dall'altra senza cambiamenti di luce.

Come capire se il gatto ha un problema agli occhi

In generale, le pupille dilatate e gli occhi completamente aperti non significano necessariamente che ci sia un problema, ma è bene prestare attenzione perché come abbiamo visto potrebbe nascondere diversi problemi. Un segnale di avvertimento da non ignorare è che la pupilla rimane dilatata anche quando è luminoso o si è in una stanza ben illuminata.

Un test da fare a casa è mettere il gatto vicino a una finestra o alla luce naturale: una pupilla sana reagisce molto rapidamente.