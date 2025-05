Cosa significa quando il gatto si copre gli occhi con le zampe: cosa vuole comunicare

Quando un gatto si copre gli occhi con le zampe durante il sonno lo fa per diversi motivi, come il bisogno di trattenere il calore, dormire meglio e anche per sentirsi maggiormente protetto. È un comportamento spontaneo che rientra nella normalità di moltissimi individui.

Chi vive con un gatto lo avrà sicuramente visto mentre se ne sta addormentato, con una o entrambe le zampe posate sugli occhi. È un comportamento abbastanza comune, in particolare durante le ore diurne.

I mici lo fanno soprattutto per schermare gli occhi dalla luce, come quella del sole che filtra attraverso una finestra, ma c’è anche un altro motivo importante: così facendo si sentono più protetti e al sicuro.

Per dormire meglio

I gatti per dormire serenamente hanno bisogno di un luogo asciutto, caldo e tranquillo. Se fa freddo o se c'è troppa luce potrebbe dover schermare la luce che viene da fuori. Questo comportamento si verifica naturalmente durante il sonno profondo dato che in quanto animali crepuscolari i gatti sono più attivi all'alba e al tramonto, e tendono a riposare durante il giorno.

Anche se a volte sembra non essere altro che uno stiramento, è spesso il completamento di un rituale che permetterà loro di sistemarsi nel posto perfetto per dormire senza disturbi.

Per non disperdere il calore

Ci sono alcuni motivi per cui un gatto copre i suoi occhi con le zampe, e uno dei motivi principali è perché ha bisogno di mantenere il suo calore corporeo. I gatti tendono ad accoccolarsi per trattenere tutto il calore possibile, con le zampe anteriori poggiate sopra il muso o sugli occhi, quando non sono accoccolate sotto al corpo nella posizione a pagnotta.

Questo meccanismo di riposo è ancora più evidente quando fa freddo: il gatto si acciambella, preme la coda strettamente contro il corpo e si rannicchia su sé stesso come se fosse un piccolo bozzolo, come modo per perdere meno calore. Succede soprattutto per restare caldi in inverno, quando si rannicchiano insieme e mettono una zampa o due sugli occhi come per schermare il riflesso del sole durante il pisolino al mezzogiorno.

Per senso di protezione

Quando mettono le zampe sugli occhi, stanno tentando di bloccare gli stimoli del loro ambiente che potrebbero potenzialmente infastidirli, come luci improvvise o movimenti. Questa abitudine può aiutare a non subire le interferenze della luce e di eventuali pulviscoli nell'aria: coprendo il muso e gli occhi sono esposti solo in misura minore e il sonno è molto meno disturbato.

Si tratta di un modo per "chiudersi" al mondo durante il sonno, ricreando la sensazione di essere in un rifugio sicuro. Quando un gatto dorme profondamente con le zampe sugli occhi, sta comunicando che si sente tranquillo e al sicuro.