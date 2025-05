Perché è importante la socializzazione nei cuccioli: quando iniziare e come fare con i cagnolini di poche settimane

La socializzazione è una fase cruciale nello sviluppo di un cane. Avviene nelle prime settimane di vita, quando il cucciolo deve imparare a esplorare il mondo, interagire con gli altri e sviluppare la propra personalità e socialità in maniera equilibrata. Va guidato in questa fase delicata con gradualità, sensibilità e consapevolezza.

Il mondo, per un cucciolo appena nato, è un insieme caotico fatto di odori, persone, altri cani, suoni, situazioni e oggetti completamente sconosciuti, che il piccolo deve imparare presto a conoscere da zero fin dalle primissime settimane di vita. È così che ogni cane sviluppa buona parte della propria personalità e tutte le competenze necessarie che determineranno chi sarà e come si comporterà da adulto. La socializzazione, infatti, non è semplicemente il far incontrare altri cani a un cucciolo.

È un processo estremamente complesso e delicato che riguarda la costruzione della sua identità, della sua sicurezza, del suo modo di leggere e interpretare il mondo che lo circonda. In questa fase si pongono le fondamenta emotive, cognitive e sociali che influenzeranno per sempre il suo comportamento, le sue paure, le sue curiosità e la sua capacità di relazionarsi in modo equilibrato con l'ambiente e con gli altri.

Come ha spiegato tra le pagine di Kodami l'istruttore cinofilo Luca Spennacchio, "uno degli aspetti tra i più importanti per quanto concerne il carattere del nostro cane è proprio quello della socializzazione. È una componente della vita dell'individuo che va tenuta ben presente perché influenzerà tutto il percorso da fare insieme al nostro amico a quattro zampe". La socializzazione, quindi, non è un'opzione. È una responsabilità. E sapere quando e come farla bene è il primo passo per crescere un cane sereno, capace di affrontare la vita con fiducia.

La "finestra di socializzazione": cosa fare nelle prime settimane di vita del cane

I cani, proprio come noi umani, attraversano diverse fasi di sviluppo. La più importante, quella che gli esperti chiamano "finestra di socializzazione", si apre intorno alla terza settimana di vita e raggiunge il suo picco tra la quarta e la dodicesima settimana. Questo periodo è una vera e propria finestra spalancata sul mondo e tutto ciò che il cucciolo incontra, lo segna in profondità. Durante queste prime settimane, il cucciolo vive ancora nella "tana", insieme alla madre e ai suoi fratellini.

In questo ambiente protetto, la madre rappresenta la cosiddetta "base sicura primaria", quella figura di riferimento che rassicura, incoraggia e modula l'esplorazione. È lì, in quel piccolo mondo, che il cucciolo comincia a costruire la sua relazione con ciò che lo circonda. E come sottolinea Spennacchio, è essenziale che "la madre e i piccoli vivano in un ambiente confortevole, con la giusta possibilità di sperimentare il mondo in modo graduale".

Purtroppo, non sempre tutto ciò accade. I cuccioli cresciuti in ambienti isolati e poveri di stimoli – come i box di un canile o senza alcun contatto – possono sviluppare deficit relazionali gravi, anche se formalmente hanno "l'età giusta" – almeno due mesi – per essere adottati. Ecco perché è fondamentale scegliere con molta attenzione l'allevatore, il rifugio o la famiglia affidataria, e assicurarsi che il cucciolo abbia vissuto le prime settimane in un ambiente ricco di stimoli positivi, accanto alla propria madre.

Cosa avviene durante la fase di socializzazione?

Durante la socializzazione, il cucciolo impara piano piano a leggere i segnali del corpo degli altri cani, a capire quando fermarsi, quando giocare, quando avvicinarsi e quando no



Tra la terza settimana e i due mesi di età, il cucciolo comincia quindi a esplorare il mondo e a interagire con simili, odori, suoni e oggetti. I suoi sensi si affinano, la vista si apre, il corpo si rafforza, la sua naturale curiosità lo spinge a muoversi sempre più lontano dalla propria madre. È in questa fase che inizia l'attaccamento e, con esso, la costruzione di sé. Partendo la suo rifugio sicuro – la mamma – il cucciolo esplora l'ambiente, i suoni, gli odori, le persone e soprattutto i suoi simili.

Impara piano piano a leggere i segnali del corpo degli altri cani, a capire quando fermarsi, quando giocare, quando avvicinarsi e quando no. Allo stesso modo, inizia anche a costruire le basi della comunicazione e della relazione con gli esseri umani. Ogni carezza, ogni voce, ogni esperienza positiva o negativa lascia un segno e costruisce mattoncino dopo mattoncino dopo mattoncino la sua personalità e il suo repertorio emotivo, cognitivo e sociale.

Luca Spennacchio descrive questa fase come "una vera e propria esplorazione a spirale il cui centro è proprio la madre che fornisce occasioni di esperienza e supporta il piccolo rassicurandolo". È un apprendimento guidato e graduale, dove la presenza dell'adulto – prima la madre, poi l'umano – è determinante. Ma in che modo possiamo accompagnare e guidare un cucciolo in questa fase tanto delicata e importante?

Si può aiutare un cucciolo nella socializzazione?

Dopo i due mesi di età, quando il cucciolo entra a far parte della nuova famiglia umana, il ruolo di "base sicura" passa a noi



Fortunatamente possiamo farlo, anzi è nostro dovere. Dopo i due mesi di età, quando il cucciolo entra a far parte della nuova famiglia umana, il ruolo di "base sicura" passa a noi. Dovremo essere noi a guidarlo nella scoperta del mondo, con pazienza (molta), gradualità e, sopratutto, sensibilità ed empatia. Questo significa esporlo a nuove situazioni e nuovi contesti, ma senza forzarlo. Fargli conoscere altri cani equilibrati, persone di età e aspetto diverso, ambienti nuovi (strade, parchi, negozi), rumori e ambienti.

Ogni incontro, ogni passo deve essere un'occasione di apprendimento sereno, mai un trauma. Serve equilibrio: "Bisogna prestare particolare attenzione a non sovraesporre il piccolo ad eccessive stimolazioni e a situazioni pericolose o traumatiche", sottolinea Spennacchio. È un lavoro delicato, fatto anche di ascolto e osservazione. A partire dal quarto mese, poi, inizia la cosiddetta fase di "svezzamento affettivo", che prepara il cucciolo al distacco.

Qui sarà invece importante favorire l'autonomia e l'indipendenza con attività che stimolino l'autostima, come giochi di problem solving e brevi momenti di solitudine gestita. Il cane deve imparare "a cavarsela da solo", ma sempre in maniera controllata, graduale e non traumatica. Possiamo per esempio lasciarlo solo in casa, tenerlo libero e più a lungo al parco o in natura, ma il distacco deve sempre avvenire con grande pazienza e gradualità.

Cosa succede a un cane che non socializza?

Un cane non correttamente socializzato è un individuo più insicuro e può sviluppare problematiche comportamentali anche gravi



Un cane che non ha vissuto una socializzazione adeguata può sviluppare problematiche comportamentali anche gravi. La paura dell'ignoto, l'incapacità di leggere correttamente i segnali degli altri cani, l'ansia da separazione, l'aggressività difensiva o reattiva: sono tutte possibili conseguenze di una socializzazione assente o condotta male. Come spiega Spennacchio, "non basta che il cucciolo abbia raggiunto i tre mesi di età: è essenziale che quei mesi siano stati eccellenti".

È un concetto chiave, fin troppo spesso sottovalutato da chi pensa che un cane cresca "da solo", col tempo, come se nel suo DNA e nel suo corpo ci siano già scritte tutte le istruzioni necessarie. Non c'è nulla di più sbagliato. Il cane è un animale sociale per definizione, diventa quindi ciò che è soprattutto grazie alla socializzazione (o alla sua assenza). Un cane mal socializzato è un cane più insicuro, e un cane insicuro può vivere in costante stress, paura e frustrazione.

Questo significa una vita meno serena per lui, e parecchio più difficile per chi lo accudisce. Ma la buona notizia è che possiamo aiutarlo a evitare tutto questo, soprattutto nei suoi primi mesi di vita. Socializzare un cucciolo non è solo "lanciarlo nel mondo", ma aiutarlo a costruire un percorso sicuro attraverso di esso e con chi lo abita. È un compito che richiede tempo, sensibilità e consapevolezza. E come in ogni relazione importante, quello che seminiamo oggi diventano le radici, il tronco e i rami su cui cresceranno i frutti di domani.