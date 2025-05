Penelope correva a perdifiato tra le macchine rischiando la vita: ora questa cucciolona cerca una famiglia

Correva a perdifiato in una zona collinare di Napoli, dove la periferia si incrocia con le campagne e le macchine sfrecciano in stradine strette in cui è difficile frenare in tempo se sbuca un cane impaurito e senza persone di riferimento. E' così che Penelope, una metticcia di circa otto mesi, è stata ritrovata e recuperata da Luigi Carrozzo, fondatore del rifugio "L'emozione non ha voce" che si trova in via Vicinale Margherita nel capoluogo partenopeo.

"Avevo ricevuto una segnalazione e la zona dove era stata avvistata la cucciolona è poco lontano da casa mia – spiega a Kodami – Mi sono messo in macchina insieme ad un'amica e l'abbiamo incontrata mentre vagava spaventata e senza sapere dove andare".

Carrozzo non ha perso tempo e approcciando nel modo giusto ha riconosciuto subito in Penelope il suo carattere dolce e la simpatia. "Si è lasciata avvicinare senza problemi, anzi: sembrava contenta che una persona le rivolgesse la corretta attenzione. Penso sia stata a contato con gli esseri umani e dal primo giorno in rifugio si è legata molto a me".

La cagnolina è stata microchippata e sterilizzata e l'istruttrice cinofila di riferimento del rifugio l'ha valutata come un soggetto pieno di energia e che ha forti le motivazioni affiliativa e collaborativa, ovvero è un cane che ha bisogno di stare all'interno di un contesto familiare considerando soprattutto il suo grande desiderio di condividere la vita con una persona che diventi il suo punto di riferimento.

"Penelope è già abituata a indossare la pettorina, va al guinzaglio e sale in macchina – aggiunge Carrozzo – Ci vuole per lei qualcuno che abbia voglia di vivere con un cane molto attivo: le piace correre e divertirsi insieme agli umani a cui si riferisce tanto. Con le altre femmine non va particolarmente d'accordo, con i maschi non è reattiva ma si vede che predilige le persone più che dei conspecifici".

Per info su Penelope: Luigi Carrozzo – Cell: 3451713064