Gatto abbandonato davanti a una scuola, ha aspettato per giorni: ora Socrate cerca una famiglia per sempre

Socrate è stato abbandonato davanti a una scuola della provincia di Bari e si è stanziato lì, secondo i volontari che lo hanno trovato forse sperava che la sua famiglia tornasse a prenderlo, ma non è mai accaduto. Ora cerca l'amore di una persona che sia per sempre.

Ha aspettato per giorni, immobile, davanti al cancello della scuola davanti a cui era stato abbandonato: forse sperava che la sua famiglia tornasse a prenderlo. Questo però non è mai accaduto e il gatto Socrate è rimasto lì, a Corato in provincia di Bari, per giorni.

Per giorni ha vissuto per strada, cercando rifugio sotto le panchine o vicino agli ingressi della scuola, fino a quando non sono arrivati il freddo e la pioggia. Allora è stato notato da una professoressa che si è accorta di lui e ha deciso di non voltarsi dall’altra parte. Quel giorno stesso lo ha preso con sé e, non avendo altra possibilità, gli ha ricavato un piccolo spazio nel bagno di casa sua per farlo restare il tempo sufficiente. Socrate ha infatti trovato riparo, ma non il suo posto definitivo dato che l'insegnante non poteva tenerlo con sé.

Al momento si trova in uno stallo temporaneo seguito da volontari amorevoli, ma il posto giusto per lui è con una famiglia che lo ami davvero, e non lo lasci mai più.

La volontaria: "Socrate è il gatto più dolce"

Socrate è un micio dal carattere dolcissimo. Nonostante quello che ha passato, non ha perso la fiducia negli esseri umani. Ama il contatto, cerca le carezze e si accoccola vicino alle persone, come se volesse recuperare tutto il calore che gli è mancato nei giorni di solitudine.

Ha circa 2 anni e tutta la vita davanti per fare felice la sua futura famiglia, come racconta Anna Carminetti, la volontaria che si sta occupando della sua adozione: "Socrate è uno di quei gatti che ti entrano nel cuore subito. Quando lo guardi negli occhi, vedi un’anima che chiede solo amore. Adesso si trova in stallo, ma ha bisogno urgentemente di una casa. Il bagno di una professoressa prima e lo stallo temporaneo ora non sono la vita che merita. Socrate ha bisogno di una famiglia vera, di un posto che sia suo per sempre"

La famiglia perfetta per Socrate: coccole e bambini

Socrate è pronto per l’adozione: è sano, castrato e aspetta solo che qualcuno apra il suo cuore e la sua casa per accoglierlo. È Fiv e Felv negativo ed è pronto a trovare il suo posto.

Non è ancora stato testato con altri gatti ma è compatibile con i bambini, e anzi è molto propenso al contatto con le persone, come conferma Anna: "È molto coccolone e impasta continuamente, anche una famiglia anche con bambini andrebbe bene".

Per informazione sul gatto Socrate e sulla sua adozione contattare Anna Carminetti al numero: 3478655580