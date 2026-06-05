“Non ci sono fondi per curare i cani poliziotto in pensione”: la denuncia del sindacato

E' una lettera del Siulp, il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia, a rendere noto ciò che accade alle persone di riferimento dei cani che vanno in pensione dopo anni di onorato servizio nelle Forze dell'ordine: rischiano di rimanere senza alcuna copertura sanitaria.
"Ci sono aspetti che toccano da vicino non solo la sfera professionale, ma anche quella umana e affettiva dei nostri colleghi delle Squadre Cinofili – scrive il sindacato nella nota – Come emerso da recenti e preoccupate segnalazioni, sembra profilarsi una situazione di incertezza riguardo all’erogazione dei rimborsi per le spese veterinarie sostenute per i cani riformati e adottati dai rispettivi conduttori, nonostante quanto espressamente previsto dal quadro normativo vigente … Questo sostegno economico, fondamentale per garantire una vecchiaia dignitosa a chi ha servito l’Amministrazione con fedeltà, appare oggi messo in discussione da difficoltà burocratiche o mancanze di fondi che, se confermate, graverebbero ingiustamente sui bilanci personali dei poliziotti".
I cani della polizia lavorano per gran parte della loro vita al fianco dei conduttori e svolgendo diverse attività: operazioni antidroga, ricerca di persone scomparse, rilevazioni antiesplosivo, controllo del territorio, ricerca cadaveri e molto altro. Una volta finita la "carriera", il pensionamento è un momento molto delicato della loro vita, considerando anche che non tutti continuano a stare poi con quella che è sempre stata la loro persona di riferimento, ovvero l'agente con cui hanno lavorato insieme.
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Sul sito ufficiale della Polizia di Stato c'è una pagina dedicata agli animali con le informazioni relative alla possibilità di adottarne uno: "I cani della Polizia di Stato potranno essere ceduti a titolo gratuito a chi ne farà richiesta, per motivi affettivi e senza scopo di lucro – c'è scritto – La cessione dei quadrupedi potrà avvenire a beneficio del personale in servizio e in quiescenza della Polizia di Stato (con prelazione per i cinofili) o dell’Amministrazione Civile dell’Interno, che ne faccia esplicita richiesta. In via subordinata, è consentita la cessione alle Associazioni ONLUS no profit che tutelano i diritti degli animali o alle associazioni che promuovono la ‘pet-therapy', oltre che a privati cittadini, secondo le indicazioni di seguito riportate".
La possibilità che manchino i fondi per le cure veterinarie non è la prima volta che viene sollevata. Nel 2019 era stato un altro sindacato, il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) a mettere in luce la problematica e nel 2020 il Governo aveva dato parere positivo all'erogazione di danaro pubblico per il sostegno alle famiglie con cani che avevano fatto parte della Polizia.