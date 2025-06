National Animal Rights Day 2025, una giornata per celebrare i diritti degli animali

Un momento di commemorazione per ricordare gli animali uccisi dalla brutalità umana e i diritti di quelli che ancora subiscono vessazioni. Questo è l’obiettivo del National Animal Rights Day (NARD).



L’evento, dedicato alla memoria di tutte le vittime animali per mano dell’uomo e alla promozione del riconoscimento dei loro diritti, si svolge in tutto il mondo una volta l’anno, la prima domenica di giugno, coinvolgendo 6 continenti, 50 nazioni, 170 città come Los Angeles, Tokyo, Londra, Mumbai, Città del Messico, etc., coinvolgendo più di 20.000 partecipanti.

Quest’anno il 1° giugno sarà la 15a edizione del NARD, che a Roma si svolgerà all’interno del Parco di Villa Borghese in Largo Pablo Picasso, in una giornata di commemorazione e celebrazione dei diritti animali.

Gli organizzatori: “Ora la politica riconosca i diritti degli animali”

“L’evento – dicono gli organizzatori – ha un primario fine educativo, veicolare il valore della vita e i conseguenti diritti di ogni essere animale. Lo scopo è dunque anche rappresentarli presso le classi politiche, affinché vengano riconosciuti i loro diritti e pertanto garantiti. Rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica e rafforzare l'impegno collettivo verso un futuro più rispettoso per ogni essere animale”.

Come si svolge la manifestazione del Nard a Roma

La manifestazione avrà inizio alle ore 15:00 con la cerimonia di commemorazione e una coreografia di attivisti, che culminerà simbolicamente con la deposizione di fiori sulle tombe degli animali. La fase commemorativa sarà accompagnata in live dalla performance musicale delle Shirvani Sisters.

Dalle 17:00 inizierà la sezione informativa dell'evento, con la presentazione del National Animal Rights Day, durante la quale verrà dedicato un pensiero in memoria di Riccardo Laganà – ex consigliere dell’amministrazione della Rai e Pier Paolo Cirillo, entrambi ferventi attivisti per i diritti degli animali.

Seguirà la lettura della Dichiarazione dei Diritti Animali con l’invito a firmare la dichiarazione.

La giornata proseguirà con la fase di celebrazione artistica e culturale, che vedrà alternarsi Teodora Mastrototaro e Stefano Di Martino con la performance di danza e poesia “Per il nostro bene”, seguirà la presentazione del film "L'ultimo spettacolo" del regista Andrea Morabito, alla sarà presente Giulia Giambalvo, rappresentante LAV, che condividerà la storia di liberazione degli animali detenuti in circo, dalla quale è nato il progetto cinematografico.

Seguirà il monologo “Il leone e la stella” di Rosalba Panzieri, sarà poi la volta di Animals Asia – Storie di Liberazione, con il Gruppo di Supporto di Roma, che racconterà l'impegno dell'associazione per porre fine alla crudele pratica delle fattorie della bile. Infine Roberto Salustri farà il punto sulla situazione degli animali selvatici alla luce delle recenti proposte legislative, che lasciano intravedere l’attacco non solo agli animali, ma anche all’ambiente e alla biodiversità.

L’evento – che all’indomani dell’approvazione della nuova legge sui reati contro gli animali assume una rilevanza particolare – si concluderà con uno spettacolo coreografico di trampolieri, accompagnati dalla voce di Gianni Nobile con una sua poesia, a simboleggiare l'omaggio collettivo a Madre Terra.