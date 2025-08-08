UN PROGETTO DI
8 Agosto 2025
Italia bocciata per la cura degli animali: cosa dice il nuovo Rapporto di Legambiente su Comuni e ASL

Il nuovo rapporto “Animali in Città” di Legambiente mostre tutte le carenze nei servizi per il benessere animale in Italia: meno di 4 Comuni su 10 raggiungono la sufficienza, con marcate disparità tra coste e aree interne, carenza di aree cani, pensioni, regolamenti e strutture veterinarie pubbliche.

di Maria Neve Iervolino
L'Italia si distingue nuovamente per la scarsa considerazione nei confronti della salute degli animali. Secondo l'ultimo rapporto nazionale “Animali in Città” di Legambiente sulle performance dei Comuni e delle ASL nella gestione degli animali nei centri urbani, l’Italia non tiene il passo per molti aspetti che riguardano il benessere degli animali e delle loro famiglie. Per quanto riguarda i servizi pet-care, meno di 4 Comuni su 10 raggiungono la sufficienza. Si registra anche una marcata disparità tra Comuni costieri e quelli interni, specie su accesso ad aree libere per cani, servizi di pensione per animali, e gestione del fine vita.

Il Rapporto è stato realizzato con il patrocinio di Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Enci, Fnovi, Amvi e Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e presentato il 9 nell'ambito della 37° edizione del Festambiente, il festival nazionale del Cigno Verde dal 6 al 10 agosto a Rispescia, Grosseto.

I dati diffusi da Legambiente: aree cani presenti solo nel 10% dei Comuni interni

Nel 2024, su un campione di 734 amministrazioni comunali (appena il 9,3% dei Comuni italiani) che hanno risposto in modo completo al questionario di Legambiente, solo il 39,5% (meno di 4 Comuni su 10) ha ottenuto una performance almeno sufficiente nella gestione degli animali d’affezione. Di questi, 82 Comuni costieri (il 12,7% del totale in Italia) e 652 interni (il 9% del totale) che, pur condividendo ritardi strutturali, dimostrano andamenti divergenti, con differenze marcate nella qualità e disponibilità dei servizi offerti ai cittadini e ai loro animali.

Solo a Napoli e Perugia ci sono ospedali per animali: Italia maglia nera per la sanità veterinaria pubblica

La disomogeneità più evidente riguarda l’accesso ad aree libere per cani: presenti nel 36,2% dei Comuni costieri e appena nel 10,4% dei Comuni interni. Altra differenza si registra per i servizi di pensione per animali, disponibili nel 57,3% dei Comuni costieri e in appena il 21,9% di quelli dell’entroterra.

Nella gestione del fine vita degli animali d’affezione, invece, solo il 28% dei Comuni costieri e il 10% degli interni ha predisposto regolamenti per cremazione, tumulazione o inumazione, lasciando molte famiglie senza punti di riferimento in un momento delicato.

Altro tema sensibile sono botti e fuochi d’artificio, spesso fonte di stress per gli amici a quattro zampe: ad adottare regolamenti specifici per limitarne l’uso solo il 21,9% dei Comuni costieri e appena l’8,3% di quelli interni.

Ancora limitata, poi, la presenza di Sportelli Animali o di un Garante per i diritti degli animali (l’8,5% nei Comuni costieri e il 4,4% per quelli interni) e di un sostegno economico ai cittadini nella sterilizzazione degli animali (solo il 14,6% di quelle costiere e 4,7% di quelle interne). Poche le città in cui questa figura e presente, come Napoli e Roma.

Un grave ritardo dei Comuni costieri è costituito dall’adozione di un regolamento per la corretta fruizione delle spiagge da parte delle famiglie con animali d’affezione, presente solo nel 23,2% dei casi.

Alla luce dei dati raccolti, Legambiente è tornata a denunciare l'assenza di una sanità veterinaria pubblica di prossimità: su tutto il territorio nazionale, infatti, presenti solo due Ospedali Veterinari Pubblici, a Perugia e Napoli. Una conferma arriva dai dati: nel 2024, il 74,9% della spesa pubblica per il settore pet-care è stata a carico dei Comuni, mentre le ASL, che dovrebbero garantire i servizi sociosanitari essenziali per le famiglie in difficoltà, coprono solo il 25,1% del totale.

"Assumere oltre 6mila veterinari": le carenze della sanità veterinaria pubblica

"Il XIV Rapporto di Animali in città – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente – conferma che solo grazie a solide alleanze tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati è possibile garantire il benessere delle famiglie con animali d’affezione. Per questo chiediamo di promuovere ed agevolare la firma di 1.000 accordi o patti di comunità in tutto il Paese".

Il nodo più urgente, secondo Zampetti è la veterinaria pubblica: "È urgente rilanciare la sanità veterinaria pubblica di prossimità, obiettivo per cui chiediamo al Governo di realizzare un piano nazionale a supporto delle Regioni che consenta l’assunzione stabile di 6.000 veterinari e alle Regioni il raggiungimento complessivo di 1.000 strutture veterinarie pubbliche (850 tra canili sanitari e gattili sanitari e circa 150 ospedali veterinari pubblici), distribuite equamente sul territorio in rapporto alla popolazione servita. Inoltre, alle Amministrazioni comunali l'appello è di potenziare le aree verdi con libero accesso dedicate alle famiglie con cani, di valorizzare l’applicazione di regolamenti e ordinanze e rafforzare il senso civico grazie al supporto di 10.000 guardie ambientali e zoofile delle associazioni di volontariato, per migliorare concretamente la qualità della vita di cittadini e animali".

Dello stesso avviso anche Antonino Morabito, responsabile nazionale Cites e Benessere animale di Legambiente e curatore del rapporto: "Con il premio nazionale ‘Animali in Città' che Legambiente promuove ogni anno, vogliamo valorizzare l’impegno di Amministrazioni, ASL, associazioni e istituzioni che si distinguono per l’attenzione verso gli animali e mostrare i tanti casi positivi che dimostrano, concretamente, che anche in questo settore un’Italia al servizio dei cittadini e dei loro amici a quattro zampe esiste e lavora alacremente. Crediamo che questi esempi virtuosi possano rappresentare un modello e uno stimolo per rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, migliorando i servizi dedicati ai cittadini e ai loro animali da compagnia, a beneficio dell’intera collettività. Con lo stesso scopo, un’iniziativa e un impegno a cui teniamo particolarmente è la nascita della Rete nazionale dei Garanti per i Diritti degli Animali, figure nominate da Regioni e Comuni che svolgono un ruolo delicato quanto fondamentale. La messa in rete di queste esperienze è oggi un aiuto concreto all’avanzamento del Paese. Per questo motivo, da Rispescia, Legambiente lancia il prossimo appuntamento della Rete nazionale dei Garanti per i diritti degli animali che si terrà in autunno a Roma".

