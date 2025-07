Animali sepolti insieme ai loro umani: primo sì alla proposta in Toscana

Essere insieme a fine vita accanto alle spoglie dei propri animali è un desiderio che cresce sempre di più nella società. La Regione Toscana sta per fare un passo decisivo in questo senso: il 17 luglio la Commissione Sanità ha dato il primo via libera alla proposta.

Gli umani potranno essere seppelliti insieme ai loro animali domestici. È il contenuto della proposta di legge licenziata dalla commissione Sanità della Regione Toscana. Si tratta del primo via libera ufficiale per l'iniziativa.

Cosa prevede la proposta di legge licenziata dalla Commissione toscana

La norma offrirà la possibilità di permettere agli animali defunti di condividere, anche nel fine vita, lo stesso luogo di sepoltura dei rispettivi umani. La proposta vede come primo firmatario Andrea Ulmi (Gruppo Misto – Merito e Lealtà) e reca anche le firme di Elena Meini, Giovanni Galli, Massimiliano Baldini, Marco Landi (Lega), Marco Casucci (Gruppo Misto – Merito e Lealtà).

"La tumulazione nello stesso loculo o tomba – scrivono i proponenti in una nota – rappresenta un atto di civiltà e di sensibilità che va incontro ad esigenze affettive di molti cittadini garantendo al tempo stesso la tutela dell’igiene pubblica, della salute della comunità e dell’ambiente". Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell’animale di affezione sono a carico di chi la dispone.

L’atto ha avuto il via libera con voto favorevole a maggioranza, con il sì di Ulmi e Galli, l’astensione dei commissari del gruppo Pd, mentre Diego Petrucci (FdI) non ha partecipato al voto. La proposta approderà adesso in Consiglio regionale per l’approvazione finale.

Per molte persone rappresenta un vero atto di civiltà in favore di un legame che non si spezza neanche con il sopraggiungere della morte.

In quali regioni è possibile essere seppelliti con il proprio animale

Esistono già cimiteri in Italia dove è possibile essere sepolti insieme al proprio animale. In Liguria, ad esempio, la legge regionale n. 15 del 2020 disciplina "attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione", e all’articolo 54 stabilisce che la tumulazione nella tomba di famiglia delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione è possibile, "previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi".

Anche in Lombardia è prevista la possibilità di tumulare insieme persone e i loro animali d'affezione, e molti Comuni stanno lentamente adeguando le proprie normative e i regolamenti. Spostandoci in Piemonte, grazie a una modifica alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 39, è stata introdotta la possibilità di tumulare le ceneri degli animali d'affezione insieme alle spoglie umane nello stesso loculo o tomba di famiglia.

Anche il Consiglio regionale d'Abruzzo nel 2021 ha autorizzato la tumulazione delle ceneri degli animali nei loculi o tombe familiari, sempre previa cremazione e in teche separate.

Al sud è la Calabria a fare da apripista grazie al provvedimento approvato nel 2022 che ancora una volta autorizza a seppellire le ceneri degli animali d’affezione nello stesso loculo dell'umano o nella tomba di famiglia.

In Veneto, invece, la proposta è stata nel 2023 ma non ha mai concluso il suo iter.