Perché il 4 ottobre si festeggia la Giornata Mondiale degli Animali

Il 4 ottobre si celebra la Giornata Mondiale degli Animali, data scelta in onore di san Francesco d’Assisi, patrono degli animali e loro primo garante nella storia. Oggi in questa data si svolgono a giornate di studio e di promozione delle adozioni responsabili.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale degli Animali, istituita nel 1925 per riflettere diritti e sul benessere degli animali con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul benessere di tutti gli animali non umani. Questo ricorrenza cade non a caso ogni anno il 4 ottobre poiché coincide con la festa di san Francesco d'Assisi, il patrono degli animali e dell'ambiente.

San Francesco, vissuto nel XIII secolo, è stato uno dei primi a parlare in modo empatico della relazione tra gli esseri umani, l'ecosistema e gli animali. Nella celebre preghiera il "Cantico delle Creature" esprime un profondo rispetto per tutte le forme di vita, descrivendo gli animali come fratelli e sorelle, non come esseri inferiori. Questo messaggio di amore universale verso la natura e gli animali è alla base della scelta del 4 ottobre come giornata dedicata alla loro tutela, ma ci sono anche altri motivi.

Giornata Mondiale degli Animali: qual è il legame con San Francesco

Il 4 ottobre è stato scelto come data per la Giornata Mondiale degli Animali perché è il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra la memoria di san Francesco d'Assisi, considerato il patrono degli animali e della natura. San Francesco, nato nel 1182 ad Assisi, ha sempre dimostrato un forte legame con il mondo naturale.

È noto per i molti miracoli a lui attribuiti dalla Chiesa: aver parlato con gli uccelli, aver ammansito un lupo feroce, ed è noto poi per aver celebrato la bellezza della creazione in tutte le sue forme, compresi gli animali. La sua empatia nei confronti degli animali e la sua convinzione che anche loro fossero parte integrante del piano divino lo hanno reso una figura emblematica nella storia del rapporto tra umani e animali.

Per questo nel 1925 il Sarà poi nel 1931 che questa ricorrenza venne formalizzata durante un congresso del Congresso internazionale sulla protezione degli animali che quell'anno si svolgeva a Firenze.

La data ha quindi un profondo significato sia spirituale che di fratellanza internazionale, rendendo la celebrazione della Giornata Mondiale degli Animali un'occasione non solo per riflettere sulla tutela dei diritti degli animali, ma anche per ricordare l'importanza del legame che tra i paesi per raggiungere un obiettivo comune.

Quando è stata istituita la Giornata Mondiale degli Animali

La Giornata Mondiale degli Animali è stata celebrata per la prima volta il 4 ottobre 1925 a Berlino, grazie all'iniziativa dello scrittore tedesco Heinrich Zimmermann, attivista per i diritti degli animali e convinto sostenitore della loro protezione. Fu proprio Zimmermann a organizzare il primo evento dedicato al tema nella capitale tedesca per sensibilizzare la popolazione. La risposta all'iniziativa fu molto positiva, ma ci volle ancora qualche anno prima che la celebrazione dal basso assumesse una dimensione realmente globale e arrivasse fino alle istituzioni.

Inizialmente, Zimmermann aveva scelto il 24 marzo per celebrare la Giornata Mondiale degli Animali, ma successivamente, a partire dal 1929, la data venne spostata al 4 ottobre per renderla coincidente con la festa di san Francesco d'Assisi. Da quel momento, il movimento per la tutela degli animali cominciò a diffondersi a livello internazionale, e nel 1931, durante un congresso a Firenze, la giornata venne ufficialmente riconosciuta e adottata come ricorrenza internazionale.

Perché si festeggia la Giornata Mondiale degli Animali

La Giornata Mondiale degli Animali mantiene ancora oggi l'obiettivo con cui è stata istituita ormai quasi un secolo fa. Punta infatti a sensibilizzare l'opinione pubblica e i governi di tutto il mondo sulla necessità di garantire migliori condizioni di vita a tutti gli animali, sia domestici che selvatici.

Uno degli scopi principali di questa ricorrenza è quello di promuovere un approccio etico e rispettoso nei confronti degli animali, riconoscendone i diritti fondamentali e la loro importanza per l'ecosistema.

Per questo in tutto il mondo molte organizzazioni governative e non, si dedicano a giornate di studio e di promozione delle adozioni responsabili.

Un altro obiettivo centrale è educare le generazioni più giovani a un maggiore rispetto per tutte le specie viventi e per l'ambiente, poiché la salute del pianeta è strettamente legata al benessere degli animali.