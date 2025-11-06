“Save The dogs” apre le porte: il sei novembre un incontro per scoprire come si svolge il lavoro di chi tutela gli animali

L'otto novembre 2025, nella sede di Milano di Save the Dogs in Via Vilfredo Pareto 36, si svolgerà un pomeriggio di incontro e scoperta che può essere l’occasione per conoscere da vicino come si lavora ogni giorno per il benessere degli animali all'interno di un'organizzazione che opera sul territorio italiano e in Romania.

Cosa significa in concreto dedicare la propria vita agli animali? E quanto è importante essere non solo "di cuore" ma farlo con serietà e professionalità? Per conoscere una realtà che opera nel migliore dei modi, basandosi da sempre sulla trasparenza dei propri bilanci e la chiarezza nell'esporsi anche a livello politico per il benessere degli animali, sabato 8 novembre, dalle 16 alle 19, sarà possibile partecipare a un incontro a porte aperte nella sede di Milano di "Save The Dogs and other animals".

L'associazione, diventata fondazione nel 2023, è diretta da Sara Turetta che ad oggi è ancora l'unica persona in Italia ad aver ricevuto dalla Presidenza della Repubblica l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, proprio per il suo impegno nei confronti degli altri esseri viventi.

Dalle 16 alle 19, dunque, nella sede di Milano in Via Vilfredo Pareto 36, si svolgerà un pomeriggio di incontro e scoperta e sarà appunto l’occasione per conoscere da vicino lo staff, comprendere come si lavora ogni giorno all'interno di un'organizzazione che opera sul territorio italiano e in Romania e scoprire cosa c’è dietro i diversi progetti che Save the Dogs porta avanti.

Tra le varie attività che vengono portate avanti ci sono gli aiuti concreti che i volontari danno per le strade di Milano alle persone senza fissa dimora con a seguito degli animali familiari, la raccolta solidale permanente per gli animali delle persone in difficoltà di Milano, le campagne di sensibilizzazione per la sterilizzazione volte a la gestione del randagismo e quelle rivolte alle adozioni responsabili di cani e gatti.

In Romania, poi, Sara Turetta ha iniziato il suo percorso per la tutela e il benessere degli animali e lì ha dato vita a "Impronte di gioia", una struttura in cui è sorta una clinica veterinaria, il rifugio per cani, gatti e altri animali abbandonati o maltrattati e da cui si lavora per facilitare le adozioni internazionali e garantire un percorso consapevole per far sì che vi sia il giusto "match" tra animali e famiglie intenzionate a far entrare un nuovo membro in casa.

L'ingresso alla giornata di incontri prevista per sabato 8 novembre è libero ed è gradita la prenotazione.