Lo spettacolare geco blu nano torna a proliferare in Tanzania: il successo del ripopolamento

Tra il 2004 e il 2009, quasi 40 mila gechi nani turchesi sono stati catturati ed esportati dalla Tanzania per rifornire il mercato degli animali da compagnia. La popolazione rischiava di scomparire ma una politica locale di riforestazione e a livello internazionale di stop al traffico hanno contribuito a far sì che il rettile sia ritornato a prosperare.

Tra il 2004 e il 2009, quasi 40 mila gechi nani turchesi sono stati catturati ed esportati dalla Tanzania per rifornire il mercato degli animali da compagnia. Ebbene sì: c'è chi vuole questi animali in casa, obbligati ad una vita dentro una teca, al solo scopo di mostrare la loro naturale bellezza.

Questa tipologia stava completamente sparendo dal suo habitat naturale: il geco blu nano elettrico (Lygodactylus williamsi), chiamato così per il suo colore splendente, è originario di una ristretta area della Tanzania. Misura 8-10 cm da adulto ed è famoso appunto per il colore turchese dei maschi e le sue abitudini diurne.

Vive praticamente in soli 34 km² di foresta protetta e la popolazione era crollata a circa 150 mila individui selvatici nel 2009. Classificati come in pericolo critico dall'IUCN nel 2012 e successivamente protetti dalla CITES nel 2017, questi rettili sono riusciti a sopravvivere solo per le politiche di contrasto al commercio attraverso misure di conservazione a livello internazionale.

E' stato fondamentale però l'impegno della popolazione locale per preservare i gechi blu nano elettrico. Dal 2016, infatti, sono stati rimossi dal territorio quasi 100 mila cedri invasivi e al loro posto, ogni anno, vengono piantati circa 5.000 alberi autoctoni nella foresta di Kimboza. Il motivo principale di questa scelta è stato anche per ridurre gli incendi, cosa che è avvenuta con una diminuzione dei casi fino all'80% e la biodiversità così preservata sta favorendo il ritorno di altre specie animali.