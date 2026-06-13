Lo spettacolare geco blu nano torna a proliferare in Tanzania: il successo del ripopolamento

Tra il 2004 e il 2009, quasi 40 mila gechi nani turchesi sono stati catturati ed esportati dalla Tanzania per rifornire il mercato degli animali da compagnia. Ebbene sì: c'è chi vuole questi animali in casa, obbligati ad una vita dentro una teca, al solo scopo di mostrare la loro naturale bellezza.
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Questa tipologia stava completamente sparendo dal suo habitat naturale: il geco blu nano elettrico (Lygodactylus williamsi), chiamato così per il suo colore splendente, è originario di una ristretta area della Tanzania. Misura 8-10 cm da adulto ed è famoso appunto per il colore turchese dei maschi e le sue abitudini diurne.
Vive praticamente in soli 34 km² di foresta protetta e la popolazione era crollata a circa 150 mila individui selvatici nel 2009. Classificati come in pericolo critico dall'IUCN nel 2012 e successivamente protetti dalla CITES nel 2017, questi rettili sono riusciti a sopravvivere solo per le politiche di contrasto al commercio attraverso misure di conservazione a livello internazionale.
E' stato fondamentale però l'impegno della popolazione locale per preservare i gechi blu nano elettrico. Dal 2016, infatti, sono stati rimossi dal territorio quasi 100 mila cedri invasivi e al loro posto, ogni anno, vengono piantati circa 5.000 alberi autoctoni nella foresta di Kimboza. Il motivo principale di questa scelta è stato anche per ridurre gli incendi, cosa che è avvenuta con una diminuzione dei casi fino all'80% e la biodiversità così preservata sta favorendo il ritorno di altre specie animali.