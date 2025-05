Le tenere immagini del piccolo pinguino crestato nato in Inghilterra: è una specie a rischio estinzione

Allo zoo di Whipsnade, in Inghilterra, è nato un piccolo pinguino crestato, una specie in serio pericolo di estinzione. È stato soprannominato "Noisy" e fa parte di un programma internazionale di conservazione per salvare questa specie minacciata dai cambiamenti climatici e dalla pesca eccessiva.

Noisy è un piccolo pinguino crestato, una specie in via d’estinzione, nato allo zoo di Whipsnade, in Inghilterra. Foto di Whipsnade Zoo



È stato soprannominato "Noisy" ed è un minuscolo pinguino crestato appena nato allo zoo di Whipsnade, in Inghilterra. I suoi custodi lo hanno chiamato così per il cinguettio incessante che emette per chiedere da mangiare e il suo arrivo rappresenta un importante successo per i programmi di conservazione portati avanti dal giardino zoologico. Noisy è infatti un pulcino di pinguino crestato di Moseley (Eudyptes moseleyi), una delle specie più minacciate al mondo.

I custodi stanno seguendo passo dopo passo la sua crescita, allevandolo a mano per aumentare al massimo le possibilità di sopravvivenza. "Contribuire al programma di riproduzione europeo è fondamentale", ha spiegato in un comunicato Tim Savage, responsabile della sezione uccelli del Whipsnade Zoo. "Negli ultimi 27 anni le popolazioni in natura sono diminuite di oltre il 57% e creare una popolazione sana e geneticamente diversificata in ambienti controllati è oggi una priorità assoluta".

Tutti stanno quindi facendo il massimo per dare al piccolo pinguino le cure necessarie per crescere sano e forte prima di tornare a "rinforzare" la colonia ospitata dallo zoo. Viene infatti nutrito a mano con una sorta di "frullato" progettato per replicare il cibo rigurgitato dai genitori a base di pesci chiamati spratti, vitamine e soluzione salina. E quando sarà grande e forte abbastanza, tornerà insieme ai suoi simili. Lo zoo di Whipsnade è infatti uno dei soli sette in tutta Europa a ospitare questa rara e minacciata specie di pinguino.

Il pinguino crestato di Moseley (Eudyptes moseleyi) è considerato "In pericolo" nella Lista Rossa IUCN



Originario delle isole remote dell'Atlantico meridionale e dell'Oceano Indiano, il pinguino crestato di Moseley è una delle otto specie di pinguini crestati o saltarocce, riconoscibili per la vistosa cresta di piume gialle sopra gli occhi. I "saltarocce" sono pinguini vivaci e diventati famosi grazie al film d'animazione del 2007 Surf's Up – I re delle onde, ma purtroppo quasi tutte le specie stanno affrontando negli ultimi anni un declino che sembra inarrestabile e che sta mettendo in serio pericolo il loro futuro in natura.

"Noisy" viene allevato a mano per aumentare al massimo le chance di sopravvivenza. Foto di Whipsnade Zoo



Tra le minacce principali ci sono soprattutto gli effetti dei cambiamenti climatici e delle temperature in aumento, che stanno pesantemente alterando le correnti marine e la disponibilità di prede, soprattutto piccoli pesci. A tutto ciò, si aggiungono anche l'inquinamento e la pesca industriale, che stanno impoverendo ulteriormente i mari lasciando i pinguini (e tanti altri animali marini) senza più cibo a sufficienza. La specie è quindi considerata "In pericolo" all'interno della Lista Rossa IUCN delle specie minacciate.

Proprio per questo, il piccolo Noisy – che sarà presto anche "sessato" grazie all'analisi del DNA – rappresenta una speranza concreta per il futuro della sua specie, anche se vivrà in cattività. Purtroppo, è infatti ancora indispensabile continuare ad allevare nei moderni zoo e in strutture come Whipsnade popolazioni di "emergenza" per salvaguardare le specie a rischio. Questi animali, prorpio come il piccolo Noisy, sono una vera e propria "arca" che serve a evitare che alcune specie scompaiano per sempre.