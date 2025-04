La sorpresa in aereo: sotto i sedili spuntano i nasoni di due cani che dormono

Durante un volo interno negli Stati Uniti, una coppia si è ritrovata come 'vicini' di posto due Golden Retriever stesi sotto i loro sedili mentre schiacciavano un pisolino. Si tratta di una coppia di "service dogs", ovvero gli animali da supporto per persone che hanno particolari disabilità e che hanno diritto a salire a bordo in cabina.

Una scena molto tenera e divertente ha fatto in breve il giro del mondo: due cani che dormono beati a bordo di un aereo di linea e i cui nasoni spuntano da sotto i sedili, tra le gambe dei passeggeri davanti. Si tratta di due Golden Retriever che possono volare a bordo degli aerei perché sono "service dogs" e la loro serenità è evidente dalle immagini condivise da una coppia che era su un aereo partito da Fort Myres, in Florida, e diretto a Detroit negli Stati Uniti.

Nicholas Bruno, che ha girato il video, e la moglie sono rimasti colpiti dalla tranquillità degli animali e hanno raccontato di aver voluto sapere di più di loro dal loro umano di riferimento, chiedendogli anche se potevano accarezzarli. Lo scambio tra la persona cui afferiscono i cani e gli altri due passeggeri è stato uno scambio altrettanto sereno in cui il primo ha ringraziato i secondi per la "pazienza" di essersi ritrovati invasi dai musi dei suoi amici a quattro zampe e la coppia che invece ha sottolineato l'educazione di questi ultimi mettendo in evidenza come sia possibile viaggiare in aereo con un cane se quest'ultimo è abituato a farlo.

Ciò che ci sorprende, da queste immagini, è infatti proprio la tranquillità degli animali che hanno avuto la possibilità di viaggiare in cabina però perché negli Stati Uniti esiste una normativa che consente a animali che hanno determinate caratteristiche di rimanere sempre accanto al proprio umano di riferimento.

Si tratta, appunto, dei cosiddetti "service animals" ovvero cani i cui requisiti sono stabiliti in un regolamento prodotto dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Secondo quanto previsto, "gli animali da servizio sono cani addestrati individualmente per svolgere lavori o compiti per persone con disabilità. Esempi di tali lavori o compiti includono guidare persone cieche, allertare persone sorde, trainare una sedia a rotelle, allertare e proteggere una persona che sta avendo una crisi epilettica, ricordare a una persona con una malattia mentale di assumere i farmaci prescritti, calmare una persona con disturbo post-traumatico da stress (PTSD) durante un attacco di ansia o svolgere altre mansioni".

Da questo elenco sono ufficialmente esclusi però "i cani la cui unica funzione è quella di fornire conforto o supporto emotivo" tanto che il regolamento precisa che "non sono considerati animali da servizio".