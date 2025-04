La poiana che attaccava soprattutto gli uomini calvi di Flamstead è stata catturata

Da settimane, la poiana di Harris fuggita dalla falconeria attaccava i cittadini di Flamstead



La poiana di Harris che stava terrorizzando la piccola cittadina inglese di Flamstead, nell'Hertfordshire, è stata finalmente catturata. Il rapace era fuggito da un falconiere e ormai da settimane aveva preso di mira gli abitanti del villaggio, attaccando e ferendo una cinquantina di persone, spesso maschi, alti e calvi. Da oltre un mese, infatti, molte persone erano state persino costrette a uscire di casa con cappelli e caschi da ciclisti e tutti i tentativi di cattura fatti finora erano falliti.

A mettere fine a questa vicenda dai tratti quasi surreali è stato Steve Harris, un quarantenne residente del posto, che è riuscito finalmente a intrappolare l'animale nel proprio giardino. Ironia della sorte, l'uomo e la poiana condividono lo stesso "cognome". La poiana di Harris (Parabuteo unicinctus) porta infatti il nome del naturalista e filantropo Edward Harris. Il rapace, a quanto pare, si era insediato stabilmente su un albero fuori dalla casa della famiglia Harris, rendendo il giardino off-limits per tutti.

Finisce così una storia nata a partire dalla fuga di un animale da falconeria (aveva ancora i "lacci" alle zampe), diventato quasi una celebrità e che doveva necessariamente essere catturato. Quella di Harris, infatti, non è una poiana che vive naturalmente in Inghilterra o in Europa e non doveva trovarsi lì. La specie è diffusa in America, ma è anche uno dei rapaci più allevati al mondo in cattività, soprattutto dai falconieri. Non è però tutt'ora chiaro da dove venga o chi l'abbia smarrita e il vicino Whipsnade Zoo aveva smentito fosse sua.

I primi avvistamenti e attacchi risalgono a inizio marzo, con alcuni video che immortalano il momento esatto in cui l'uccello piomba su un malcapitato passante. La situazione era però diventata talmente fuori controllo che persino il servizio postale locale aveva dovuto sospendere temporaneamente le consegne nella zona per tutelare i portalettere. Il protagonista della cattura, Steve Harris, ha però spiegato alla BBC di aver agito di puro istinto, riuscendo alla fine a catturarla.

La poiana di Harris è una specie diffusa in America, ma molto diffusa in cattività e tra i falconieri



"Ero uscito per una corsa e il rapace ha iniziato a seguirmi. Quando sono rientrato, si è posato sulla mia tettoia. Avevo una gabbia lasciatami da un falconiere per proteggermi e, quando l'ho visto a pochi centimetri da me, ho trovato il coraggio di scattare e intrappolarlo", ha raccontato. Un aiuto fondamentale è arrivato dal falconiere Alan Greenhalgh, che ha raggiunto Harris subito dopo la cattura. Secondo Greenhalgh, il rapace sarebbe un giovane maschio in cerca di una compagna, il che potrebbe spiegare il comportamento insolito e territoriale.

Sempre secondo Greenhalgh, la poiana era "grassa come un barile", sia per i vari tentativi di cattura attraverso esche alimentari, sia perché alcuni abitanti le davano da mangiare, cosa che aveva reso difficile attirarla e catturarla nelle ultime settimane. Ora, con il rapace finalmente sotto controllo, il villaggio può tornare alla normalità. Scongiurato anche l'abbattimento ipotizzato dal consiglio parrocchiale. Resta aperto, invece, il dibattito sulla detenzione dei rapaci in cattività, la chiave per capire questa assurda vicenda finita fortunatamente nel migliore dei modi.