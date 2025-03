La pillola per allungare la vita dei cani anziani è sempre più vicina: a che punto è il farmaco

Il farmaco LOY-002 è stato pensato come molecola per allungare la vita dei cani anziani: la pillola sperimentale ha superato una prima importante tappa verso l'approvazione da parte della Food and Drug Administration. È il secondo farmaco progettato dall'azienda biotech Loyal a ottenere questo risultato. Il primo è invece ideato per i cani di grossa taglia.

La pillola progettata per aumentare la longevità dei cani è sempre più vicina a diventare realtà. Un nuovo farmaco sviluppato dall'azienda biotech Loyal ha appena raggiunto un importante traguardo nel percorso verso l'approvazione della Food and Drug Administration (FDA), l'agenzia statunitense che regolamenta prodotti alimentari e farmaci. Il farmaco si chiama LOY-002 e, secondo il Center for Veterinary Medicine, soddisfa una condizione nota come "Reasonable Expectation of Effectiveness" (RXE), ovvero un'aspettativa ragionevole di efficacia.

In altre parole, i dati raccolti finora indicano che questa pillola potrebbe effettivamente allungare la vita dei cani anziani a partire dai 10 anni in su, migliorandone allo stesso tempo la qualità. Il suo funzionamento si basa su un principio già noto nel campo della ricerca sulla longevità, ovvero la restrizione calorica. Studi precedenti hanno dimostrato che ridurre l'apporto calorico può avere effetti positivi sulla durata della vita e sulla salute e con il farmaco LOY-002 l'azienda punta a fruttare questo principio senza alterare la dieta del cane.

LOY-002 non è il primo farmaco progettato da Loyal a ottenere questa prima approvazione da parte dell'FDA. Già nel 2023, l'azienda aveva ottenuto lo stesso riconoscimento per LOY-001, un farmaco simile pensato però per prolungare la vita dei cani di grossa taglia, più inclini all'invecchiamento precoce rispetto alle razze di dimensioni ridotte. Nessun farmaco mai progettato per allungare la vita di un animale aveva mai raggiunto un livello di approvazione del genere.

Il riconoscimento dell'RXE è un passaggio chiave e obbligato per ottenere quella che viene definita "expanded conditional approval". Questo status consentirebbe all'azienda di commercializzare il farmaco e ai veterinari di prescriverlo per un periodo di 5 anni, lasso di temo che servirà a raccogliere ulteriori dati sulla sua efficacia. Ma prima che ciò accada, restano ancora due ostacoli da superare: dimostrare che il farmaco è sicuro e garantire che la produzione sia di alta qualità anche su larga scala.

Sul suo blog, Loyal si è detta ottimista e punta a completare questi passaggi già entro la fine del 2025. Se tutto andrà secondo i piani, la prima pillola progettata per allungare la vita dei cani potrebbe essere disponibile già nel 2026. L'azienda punta a prolungare la vita dei nostri cani di almeno un anno. Può sembrare poco, ma in realtà si tratterebbe di un risultato notevole che però solleva, inevitabilmente, anche riflessioni di tipo etico, considerando che le razze meno longeve lo sono anche per l'allevamento selettivo praticato proprio da noi umani.