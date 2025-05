La lumaca carnivora che depone uova dal collo: il video del raro animale

Ripreso in un video il momento in cui un esemplare di lumaca terrestre Powelliphanta augusta depone un uovo da un'apertura che si chiama 'poro genitale' e che si trova sotto la testa.

Un piccolo uovo, simile a quello di una gallina, emerge dal collo di una particolare lumaca di terra, le cui abitudini alimentari sono altrettanto particolari quanto la scena che si vede nel video in alto: è una specie carnivora.

Le rare immagini sono state riprese da una ranger, Lisa Flanagan, nella struttura di conservazione di Hokitika, situata nella regione West Coast dell'Isola del Sud in Nuova Zelanda.

Il video mostra un evento eccezionale e scientificamente rilevante: per la prima volta è stato filmato il momento in cui un esemplare di Powelliphanta augusta depone un uovo da un'apertura che si chiama ‘poro genitale' e che si trova sotto la testa.

Questo mollusco è una lumaca terrestre gigante, carnivora ed endemica della Nuova Zelanda, nota per la sua preferenza nel mangiare lombrichi che "risucchia come spaghetti". La specie è minacciata dalla distruzione del suo habitat a causa dell'attività umana di estrazione mineraria sul Monte Augustus. Nel 2006, circa 4.000 esemplari sono stati trasferiti nel centro di conservazione a Hokitika, dove sono monitorati da esperti e tenuti in ambienti refrigerati che simulano le condizioni alpine del loro habitat naturale.

Le Powelliphanta sono ermafrodite e raggiungono la maturità sessuale dopo circa otto anni. Depongono circa cinque uova all'anno che impiegano singolarmente oltre un anno per schiudersi. L'età media è tra i 25 e i 30 anni.

Il video è stato realizzato durante una sessione di pesatura e il comportamento riproduttivo non era mai osservato prima, come spiegato nel comunicato ufficiale del Dipartimento della Conservazione della Nuova Zelanda. Le immagini "rappresentano un'importante scoperta per la comprensione della biologia di questa specie minacciata e offre un'importante occasione per studiare meglio la riproduzione di questa specie".