Escursionista si avvicina a uno stambecco, la reazione dell’animale è inaspettata: il video

Un escursionista in Tirolo ha tentato di toccare uno stambecco, l'animale ha reagito al gesto cercando di spaventare l'uomo. Il video, pubblicato su Instagram, è un monito del perché non si devono mai toccare gli animali selvatici.

Prova a toccare lo stambecco e lui reagisce nell'unico modo in cui può reagire un animale selvatico quando viene disturbato: molto male. Il tutto è stato ripreso in un video pubblicato su Instagram da una coppia di escursionisti in Tirolo.

Come ha reagito lo stambecco: il video diffuso sui social

Nel video diffuso sui social si vedono un escursionista e uno stambecco sullo stesso sentiero: i due provengono da direzioni opposte e potrebbero ignorarsi, ma l'uomo decide di allungare una mano per toccare l'animale.

A questo punto lo stambecco prima fa oscillare le corna in direzione dell'uomo, poi si ritrae e poi fa qualcosa di inaspettato: si alza sulle zampe posteriori in posizione retta. A questo punto cerca di gettarsi sull'uomo con l'intento di spaventarlo e allontanarlo.

Secondo quanto apprende Il Dolomiti, l'episodio si è verificato nelle vicinanze del lago Achensee, il più grande del Tirolo. Si tratta di una località molto apprezzate per le bellezze naturalistiche e la ricchezza in termini di fauna selvatica. Tra gli animali più iconici che frequentano le sponde del lago e le montagne circostanti ci sono proprio gli stambecchi.

Anche se si tratta di animali innocui per l'essere umano, non vanno comunque sottovalutati: il loro peso supera i 100 chili e sono in grado di correre a una velocità di 70 km/h. Se infastiditi non esitano a usare la potenza delle loro corna e la loro velocità per difendersi da quella che percepiscono come una minaccia.

Perché è sempre sbagliato toccare gli animali selvatici

La regola principe di ogni buon escursionista è quella di non toccare mai gli animali selvatici. Anche se si tratta di incontri emozionanti e la voglia di interagire, anche per portare a casa un ricordo video, è sempre sbagliato e pericoloso provare a toccare la fauna selvatica.

Le specie selvatiche sono naturalmente schive e timorose nei riguardi dell’essere umano, se ne avvertono la presenza, di solito si dileguano sperando di non essere viste. Nel caso di incontro su un sentiero la cosa migliore da fare spesso è lasciare che l'animale attraversi la strada, tenendosi il più lontano possibile per non disturbarlo.

Il rischio di un contatto ravvicinato è duplice: l'animale può difendersi, causando anche gravi lesioni, e lui stesso può rischiare di rimanere ferito. Inoltre, il contatto costante con un grande flusso di turisti che hanno tutti il medesimo comportamento può abituare l'animale al contatto con la nostra specie, rendendolo meno diffidente e moltiplicando i rischi che inevitabilmente esistono quando entriamo in contatto con la fauna selvatica.