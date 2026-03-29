La lince che “lava” la preda prima di mangiarla: un comportamento che sorprende gli scienziati

In Spagna, le fototrappole hanno immortalato alcune linci pardine mentre immergevano le prede nell’acqua prima di mangiarle. Sono tutte femmine ed è un comportamento che non era mai stato osservato prima.

Una femmina di lince pardina (Lynx pardinus) immerge un coniglio in acqua un coniglio appena catturato. Foto da Jiménez et al., 2026



Negli ultimi decenni, soprattutto grazie alle fototrappole, stiamo riuscendo a osservare e a scoprire comportamenti animali inaspettati che, fino a pochi anni fa, sarebbero rimasti completamente invisibili. Ed è stata proprio una di queste telecamere ad aver registrato per la prima volta qualcosa di sorprendente: una lince pardina o iberica (Lynx pardinus) impegnata a "lavare" il proprio pasto prima di mangiarlo.

La scena è stata documentata per la prima volta nel 2020 in Spagna centrale e descritta in uno studio pubblicato recentemente sulla rivista Ecology. Le immagini mostrano una femmina che si è avvicinata a un abbeveratoio, ma non per bere. Tra i denti stringeva un coniglio selvatico appena catturato, ma invece di consumarlo subito, lo ha prima immerso nell'acqua per alcuni secondi. Poi si è scoperto che non si trattava di un caso isolato.

Bagnare il cibo prima di consumarlo è un comportamento noto in altri animali, ma non era mai stato osservato prima nella lince pardina. Foto da Jiménez et al., 2026



Bagnare o "lavare" prede e cibo prima di consumarli è un comportamento abbastanza noto in molti animali. Gorilla, scimpanzé e altri primati lo fanno spesso, così come diversi uccelli, in particolare alcuni pappagalli. I cacatua, per esempio, vanno anche oltre e sembrano proprio apprezzare molto la pasta "inzuppata" nello yogurt ai mirtilli, un comportamento estremamente complesso e finora osservato solo negli esseri umani e in altri primati.

Il caso più noto anche al grande pubblico rimane però quello dei procioni, conosciuti non a caso anche come "orsetti lavatori", forse gli animali più famosi tra quelli che "lavano" il cibo prima di mangiarlo. Tuttavia, questi comportamenti sono tipici soprattutto di specie onnivore o frugivore, cioè che mangiano anche frutta o in generale molti vegetali. Nei carnivori, invece, la preda viene quasi sempre consumata subito dopo la cattura, oppure "manipolata" solo per facilitarne il consumo o per nasconderla.

Proprio per questo, ciò che hanno osservato i ricercatori è abbastanza insolito: non solo si tratta di un carnivoro, ma il comportamento sembra ripetersi abbastanza spesso. Nella regione dei Montes de Toledo, più femmine – tra cui due chiamate Luna e Naia – sono state filmate diverse volte mentre immergevano i conigli nell'acqua, a distanza di anni l'una dall'altra. In totale, tra il 2020 e il 2024 sono stati osservati otto episodi simili, che coinvolgono in tutto cinque diverse linci in altrettanti punti d'acqua differenti.

In totale, gli scienziati hanno osservato cinque diverse linci bagnare la preda, tutte femmine e spesso imparentate tra loro. Foto da Jiménez et al., 2026



La domanda, a questo punto, è inevitabile: perché lo fanno? I dati raccolti non mostrano un legame evidente con la temperatura o la siccità, quindi non sembra essere una risposta al caldo, alla sete o alla mancanza d'acqua. Inoltre, questo comportamento non è mai stato segnalato in altre popolazioni di lince, né in natura né in cattività.

Un indizio molto interessante riguarda il fatto che tutte le protagoniste sono femmine. Alcune occupano tra l'altro territori vicini o sono strettamente imparentate. Questo ha portato gli studiosi a ipotizzare che possa trattarsi di una forma di cultura animale, cioè di un comportamento appreso e che poi si diffonde all'interno di un gruppo o di generazione i ngenerazione per apprendimento sociale, anche se non esistono ancora prove dirette di "insegnamento" o imitazione tra le diverse linci.

Potrebbe trattarsi di un comportamento culturalmente appreso o che serve ad ammorbidire le preda per i cuccioli. Foto da Jiménez et al., 2026



Un'altra ipotesi è invece molto più pratica: immergere la preda in acqua potrebbe aiutare i cuccioli nel passaggio graduale dal latte al cibo solido, rendendo la carne più morbida e quindi più facile da mangiare. Alcuni piccoli esperimenti hanno mostrato che le carcasse immerse trattengono una certa quantità d’acqua, anche se per periodi limitati. Non è ancora chiaro, però, se questo possa avere un reale vantaggio per le linci e i cuccioli.

Qualunque sia la spiegazione, questa scoperta dimostra ancora una volta quanto ci sia da imparare sl comportamento degli animali, persino su specie relativamente ben studiate. La lince iberica, considerata per anni uno dei felini a maggior rischio di estinzione al mondo, è oggi un simbolo di successo per la conservazione: grazie a programmi di tutela e allevamento in cattività finalizzato akk reintroduzione in natura, la popolazione è cresciuta molto negli ultimi anni, allontanandosi (anche se non definitivamente) dal baratro dell'estinzione.