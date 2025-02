Anche ai cacatua piace condire la pasta, ma i loro gusti sono parecchio discutibili

Ai cacatua piace intingere la pasta nello yogurt ai mirtilli prima di mangiarla, un comportamento mai osservato prima fuori dai primati. Immagine da Zewald & Auersperg, 2025



C'è chi non riesce a mangiare le patatine fritte senza affogarle prima nella maionese e chi invece ama inzupparle in salse più esotiche o stravaganti. Ma questa abitudine, che potremmo ingenuamente considerare tutta umana, non è poi così esclusiva. A quanto pare, anche i cacatua delle Tanimbar o di Goffin (Cacatua goffiniana) amano condire i loro pasti e lo fanno in modo piuttosto curioso e, soprattuto per noi italiani, decisamente discutibile.

Un nuovo studio recentemente pubblicato su Current Biology ha infatti scoperto che questi intelligentissimi pappagalli non solo scelgono di intingere il cibo prima di mangiarlo, ma mostrano anche preferenze ben precise su quali abbinamenti fare. Non vi aspettate abbinamenti o sapori troppo raffinati, però, a meno che non vogliate rivedere le vostre convinzioni culinarie: il loro condimento preferito per la pasta è… lo yogurt ai mirtilli.

L'osservazione casuale che ha acceso la curiosità dei ricercatori

In passato, questi pappagalli erano già stati osservati mentre inzuppavano nell’acqua il pane tostato



Tutto è iniziato per puro caso, in una mattina di novembre del 2022. I ricercatori del Goffin Lab dell'Università di Medicina Veterinaria di Vienna hanno notato che due cacatua stavano intingendo con cura la loro colazione – un pezzo di patata cotta – in una ciotola di yogurt di soia ai mirtilli. Non era la prima volta che questi pappagalli mostravano una certa "sensibilità gastronomica": in passato, gli stessi ricercatori avevano osservato alcuni uccelli immergere le fette di pane tostato nell'acqua, probabilmente per ammorbidirle.

Un comportamento che ricorda molto chi ama inzuppare i biscotti nel tè o nel latte. Ma lo yogurt? Perché mai i cacatua avrebbero dovuto intingere il cibo in un liquido così particolare? Per capirne di più, i ricercatori hanno organizzato un esperimento con 18 cacatua, osservandoli per 14 giorni mentre facevano colazione. Ogni mattina, gli uccelli trovavano una tavola apaprecchiata con una ciotola con il cibo e tre opzioni per l’eventuale "condimento": acqua fresca, yogurt di soia ai mirtilli e yogurt di soia neutro, usato come controllo.

Un esperimento per capire i gusti (strani) dei cacatua

Nove cacatua su 18 sceglievano lo yogurt ai mirtilli per condire il cibo prima di mangiarlo. Immagine da Zewald & Auersperg, 2025



I risultati hanno sorpreso tutti. Nove cacatua su 18 hanno deciso di "condire" il proprio pasto, ma nessuno ha mai scelto l'acqua. Questo escludeva la possibilità che lo facessero per solo ammorbidire il cibo e mangiarlo più facilmente, come hanno fatto per esempio in passato col pane tostato. A quel punto, l'ipotesi più probabile era che quel gesto non avesse a che fare con una funzione pratica o meccanica, ma piuttosto che fosse solo una questioni di sapore o di gusto.

E infatti i cacatua hanno dimostrato una chiara preferenza per lo yogurt al gusto di mirtilli, anche rispetto a quello neutro. Ma soprattutto, non hanno immerso tutti i tipi di cibi o di alimenti che i ricercatori avevano apparecchiato per loro. Le verdure e gli ortaggi, come carote e cavolfiori, non sono state neppure sfiorate, mentre la pasta – come si vede anche nei video realizzati dai ricercatori – quella sì, è stata più volte intinta e reintinta con evidente gusto e soddisfazione.

Un comportamento inedito e molto, molto "intelligente"

Finora, gli unici animali noti per insaporire il cibo prima di mangiarlo erano tutti primati, come i macachi giapponesi che lavano le patate dolci nell’acqua salata del mare



Secondo gli autori, nonostante i gusti si tratta di una scoperta molto importante, poiché finora gli unici animali non umani che sono stati osservati mentre condivano o insaporivano il loro cibo prima di mangiarlo, sono tutti primati come noi. Il caso più famoso ed emblematico di tutti è quello dei macachi giapponesi (Macaca fuscata) che vivono sull'isola di Kōjima. Qui, negli anni 60, i ricercatori hanno scoperto che queste scimmie lavano le patate dolci in acqua salta prima di mangiarle, sia per pulirle che per "insaporirle".

Inoltre, il fatto che solo alcuni cacatua abbiano adottato questa strategia e altri no, suggerisce che non si tratti di un comportamento innato, ma di una vera e propria "invenzione" culturale nata all'interno del gruppo. Insomma, un'idea geniale nata e poi diffusasi tra gli individui più curiosi e intraprendenti. "La cosa straordinaria – ha spiegato Alice Auersperg, coautrice dello studio – è che di solito siamo noi a proporre ai cacatua problemi da risolvere, ma questa volta sono stati loro a sorprenderci, trovando soluzioni a questioni che non ci eravamo neanche posti".

Chef straordinariamente creativi e dal palato bizzarro

In natura, i cacatua delle Tanimbar fabbricano diverse tipologie di strumenti per aprire frutti e noci



Anche se in natura i cacatua delle Tanimbar non sono mai stati osservati mentre "insaporiscono" o intingono il cibo prima di mangiarlo, questo comportamento innovativo osservato dai ricercatori non stupisce più di tanto. Si tratta, infatti, di una specie incredibilmente intelligente, nota anche per la capacità di produrre e veri e propri set di strumenti e utensili partendo dai rami degli alberi, diversi per dimensione e funzione a seconda del frutto o della noce dura che intendono aprire.

E ora scopriamo che, quando hanno l'occasione di sperimentare nuovi sapori, non si tirano indietro neppure davanti al cibo. proprio come dei veri chef, vanno anche alla ricerca di gusti nuovi e all'avanguardia, un comportamento finora considerato una nostra esclusiva, condivisa solo con pochi altri primati. Certo, la scelta dello yogurt ai mirtilli come condimento per la pasta potrebbe far rabbrividire un purista della cucina italiana, ma chi siamo noi per giudicare i gusti di un cacatua?