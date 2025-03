C’è qualcosa che i gabbiani non mangerebbero? Forse no, ma puoi aiutare gli scienziati a scoprirlo

I gabbiani non si fanno troppi problemi quando si tratta di mettere nel becco qualcosa da mangiare e un nuovo progetto di citezen science vuole scoprire fino a che punto possono spingersi



Se hai mai fatto uno spuntino in spiaggia o tra gli scogli, probabilmente conosci bene la loro tecnica: un'occhiata fulminea, un battito d'ali e un secondo dopo il tuo panino è sparito. I gabbiani hanno la fama di essere dei veri opportunisti, pirati dei cieli che non si fanno troppi problemi quando si tratta di mettere nel becco qualcosa da mangiare: rifiuti, gelati, ratti, patatine, piccioni e chi più ne ha più ne metta. Ma fino a che punto si spinge la loro ingordigia? È quello che si è chiesta la Alice Risely, ecologa dell'Università di Salford, che ha deciso di esplorare le abitudini alimentari di questi uccelli anche grazie all'aiuto di tutti noi.

Dai profiteroles, alle talpe: tutto può finire nella bocca di un gabbiano

Il progetto si chiama Gulls Eating Stuff (letteralmente, Gabbiani che mangiano cose) e raccoglie foto provenienti da tutto il mondo



Il suo progetto di citizen science, la scienza partecipata anche da comuni cittadini, si chiama Gulls Eating Stuff (letteralmente, Gabbiani che mangiano cose) e raccoglie foto provenienti da tutto il mondo per svelare cosa sono in grado di mangiare di questi uccelli: dai classici panini e patatine fritte fino a stelle marine, pulcini di altri uccelli e persino ratti, conigli, talpe e profiteroles. Ma alcune immagini già raccolte dal progetto mostrano persino gabbiani intenti a "succhiare" il latte dalle foche.

E non finisce qui, in Sud America alcune specie di gabbiani hanno sviluppato un'abitudine ancora più estrema: atterrano sul dorso delle balene mentre dormono o riposano per nutrirsi della loro carne beccando graffi e piccole ferite aperte. Questa capacità di adattarsi a fonti di cibo così diverse è probabilmente legata anche alla loro incredibile intelligenza e alla loro socialità. I gabbiani sono animali furbi e molti comportamenti alimentari si diffondono culturalmente tra gli individui.

In pratica, vuol dire che un gabbiano può imparare un nuovo "trucco" e una nuova abitudine imitando i suoi simili e non solo: uno studio di qualche anno ha persino dimostrato che ci osservano e che preferiscono mangiare quello che mangiamo anche noi. "Da quando abbiamo iniziato il progetto, abbiamo ricevuto centinaia di foto di gabbiani che mangiavano roba, tra cui rifiuti, profiteroles rubati, gelati e persino vomito della sera prima. Vogliamo scoprire tutte le cose strane e meravigliose che mangiano i gabbiani", ha detto Risely in un comunicato.

In città o al mare, i gabbiani sono anche formidabili predatori

Da tempo diverse specie di gabbiani hanno abbandonato gli ambienti costieri per spostarsi in pianta stabile nelle città, dove il cibo non manca mai, i pericoli sono ridotti e i tetti e i palazzi sostituiscono perfettamente le scogliere su cui costruire il nido. Ma anche tra grattacieli e centri storici, il loro istinto predatorio resta intatto. "Ci hanno inviato foto di gabbiani che cacciavano e mangiavano stelle marine, granchi, pulcini, piccioni, ratti e persino uno che aveva appena catturato una talpa. Sono predatori molto efficienti", ha spiegato l'ecologa.

Curiosamente, uno dei cibi preferiti dalle varie specie di gabbiani, indipendentemente da dove vivono, sono i lombrichi. Forse vi sarà capitato di vederli all'opera al parco o tra i campi: "danzano" battendo velocemente le zampe sul terreno o sul prato per simulare la pioggia e spingere i vermi a uscire da sottoterra per banchettare. Questo dimostra – ancora una volta – quando siano intelligenti e adattabili e che sono in grado di imparare continuamente comportamenti nuovi.

Vivendo in città, inoltre, sono la specie perfetta da studiare grazie all'aiuto di tutti. Chiunque può infatti osservarli mentre passeggia sul lungomare, in spiaggia, dal balcone o al porto, riuscendo magari a fotografarli o a filmarli mentre fanno cose strane. Non a caso, proprio recentemente, è stato lanciato un altro progetto di citizen science – questa volta tutto italiano – che punta a studiare le nuove abitudini e i nuovi comportamenti dei gabbiani urbani. Si chiama Seagull GO e anche in questo caso tutti possono partecipare.

Puoi partecipare anche tu

Partecipare è molto semplice: basta registrarsi sul sito ufficiale del progetto e caricare foto di gabbiani che mangiano cose



Il progetto coordinato da Alice Risely è ancora in corso e, grazie alle segnalazioni e alle foto del pubblico sta permettendo di ricostruire le abitudini alimentari dei gabbiani su scala globale. Partecipare è molto semplice: basta registrarsi sul sito ufficiale del progetto e caricare foto di gabbiani che mangiano cose. Può essere davvero qualsiasi cosa: un hamburger, gli avanzi del vicino, un dolce o un altro animale. Se fotografi un gabbiano che mangia qualcosa di insolito, puoi partecipare.

"Studiando la dieta dei gabbiani possiamo saperne di più sul loro comportamento, sul loro ruolo negli ecosistemi e sulle pressioni che affrontano in un mondo in cambiamento. Il declino delle popolazioni di gabbiani nelle aree costiere naturali potrebbe essere dovuto in parte a una riduzione del cibo in questi habitat, quindi identificare le prede potrebbe aiutarci a proteggere meglio le colonie riproduttive in natura", ha sottolineato Risely.

L'obiettivo è far sì che le persone notino i gabbiani che vivono intorno a noi, contribuendo così anche a studiare la dieta, le abitudini e il comportamento di questi formidabili uccelli. Grazie all'aiuto di tutti, forse un giorno riusciremo a scoprire se esiste davvero qualcosa che un gabbiano non mangerebbe. Conoscendo il comportamento e l'adattabilità dei gabbiani, probabilmente non c' nulla che non mangerebbero, ma partecipando possiamo comunque contribuire a scoprire tante nuove abitudini e comportamenti affascinanti di questi uccelli.