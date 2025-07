Mettono un GPS su un gabbiano e scoprono che fa l’autostop su un camion dei rifiuti per raggiungere la discarica

Una femmina di gabbiano dotata di GPS che nidifica al largo di San Francisco, in California, è stata sorpresa due volte a "fare l’autostop" su un camion dei rifiuti per raggiungere una discarica a circa 180 km dalla costa. Poi è tornata entrambe le volte indietro volando.

A volte, anche chi ha le ali preferisce scroccare un passaggio invece che volare. È quanto emerso da uno studio pubblicato recentemente su Waterbirds, in cui gli autori hanno monitorato i movimenti di un gabbiano dotato di GPS scoprendo un comportamento tanto insolito, quanto per certi versi comico. L'uccello ha infatti usato per ben due volte un camion della spazzatura come mezzo di trasporto per raggiungere una discarica lontana dalla costa. E dopo aver mangiato, è poi tornato indietro volando come se fosse tutto normale.

L'autostop a bordo di un camion della spazzatura

Le due "gite" andata e ritorno del gabbiano tra la costa e la discarica. Immagine da Cimino et al., 2025



Il protagonista di questa storia è una femmina di gabbiano occidentale (Larus occidentalis) – una specie molto simile al nostro gabbiano reale – che nidifica sulle isole Farallon, un arcipelago roccioso al largo di San Francisco, in California. Durante il periodo riproduttivo, molti gabbiani di questa colonia volano sulla terraferma in cerca di cibo facile, sfruttando le discariche, i centri di riciclaggio e le aree urbane, esattamente come fanno i nostri reali. Tuttavia, questa gabbiana ha superato tutti gli altri in creatività.

Il 21 e il 23 maggio 2018, invece di volare, si è fatta trasportare a bordo di un camion lungo la California Central Valley. Secondo i ricercatori dell'Institute of Marine Sciences dell'Università di Santa Cruz, entrambe le volte l'uccello è salito a bordo di un camion nei pressi del centro di trasferimento rifiuti Recology Sunset Scavenger di San Francisco. Il veicolo ha poi percorso circa 130 chilometri, attraversando anche il Bay Bridge, fino al sito di compostaggio Blossom Valley Organics, vicino Modesto.

Una volta arrivata a destinazione, la gabbiana ha probabilmente fatto una scorpacciata di rifiuti organici e poi è volata via, tornando direttamente alla sua colonia. Il comportamento, documentato grazie a un piccolo GPS installato sul dorso dell'animale, ha lasciato i ricercatori "sorpresi e divertiti", come ha raccontato al sito Axios Megan Cimino, autrice principale dello studio: "Era un comportamento talmente insolito e comico che abbiamo deciso di approfondirlo per capire come e perché sia accaduto".

Incidente o scelta intelligente e consapevole?

I gabbiani si sono adattati perfettamente alla vita in città anche grazie ai rifiuti, una fonte di cibo facile praticamente infinita



Cosa abbia spinto l'animale a salire a bordo del camion resta un mistero. Potrebbe essere stato un incidente – forse il gabbiano si trovava a rovistare tra i rifiuti ed è rimasto intrappolato quando il cassone è stato chiuso – oppure non è escluso che sia stata una scelta deliberata e consapevole. In entrambi i casi, è interessante notare che il tragitto è stato compiuto per ben due volte, a distanza di pochi giorni, e sempre verso lo stesso punto, un sito probabilmente conosciuto e che evidentemente offriva una fonte di cibo abbondante e prevedibile.

Le due "gite in autostop" hanno richiesto dalle 14 alle 18 ore in più rispetto alle normali incursioni sulla terraferma e hanno portato la gabbiana parecchio più lontano rispetto ai suoi altri otto viaggi tracciati durante la stessa settimana e, secondo gli autori, comportamenti del genere potrebbero diventare sempre più comuni in futuro. I gabbiani occidentali, come tante altre specie simili in tutto il mondo, sono uccelli intelligenti, generalisti e opportunisti, che mangiano di tutto, letteralmente, e si adattano facilmente all'ambiente che cambia rapidamente.

Nelle grandi città, questi uccelli marini stanno spostando la loro dieta sempre più verso i rifiuti e altre fonti antropiche facilmente accessibili, probabilmente anche per via della diminuzione di pesci e altri organismi marini. E anche se siamo ormai abituati ad associare questi uccelli alla spazzatura e ai rifiuti, fa sorridere come riescano ancora a sorprenderci e a trovare nuovi modi ingegnosi per adattarsi alla loro nuova vita urbana. Che sia stato un caso o un comportamento innovativo, i gabbiani hanno sempre più il controllo delle nostre città.