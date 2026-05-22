La gatta Athéna e la coniglietta Maddie risarcite in Francia come vittime di maltrattamento: riconoscimento di danno diretto agli animali

Un caso senza precedenti a Saint-Étienne, nella regione della Loira, ma che segue un orientamento giuridico sempre più presente in Francia. Il tribunale ha riconosciuto il reato di "maltrattamento di animali" per due vittime: un gatto e una coniglietta nana, abbandonati senza cibo e cure dalla persona di riferimento nella pianura del Forez.

Un coniglio nano (foto archivio)



Non è la prima volta che accade in Francia ma lo è a Saint-Étienne, nella regione della Loira. Il tribunale ha riconosciuto il "préjudice animalier”, ovvero il compimento del reato di maltrattamento di animali verso due vittime non umane. E con tanto di risarcimento di 400 euro "a testa" per la gatta Athéna e la coniglietta nana Maddy: i due animali erano stati abbandonati in un appartamento in pessime condizioni igieniche nella regione della Forez ,senza cibo né acqua.

A rendere noto il caso è stata una SPA (Società per la Prevenzione dei Maltrattamenti sugli Animali) di Lione che ha accolto Athena, una micia di un anno, e l'esemplare femmina di coniglio nano Maddie. Entrambe erano in pessime condizioni di salute, dopo essere sopravvissute all'abbandono e recuperate dopo le segnalazioni dei vicini che parlavano di "odore di urina insopportabile" e altri olezzi e lamenti che arrivavano dall'appartamento dove erano state rinchiuse da sole per oltre dieci giorni.

La scorsa settimana la persona di riferimento è stata multata complessivamente di 300 euro per non aver fornito loro cibo, di 150 euro perché la gatta non era dotata di microchip e, soprattutto, il tribunale ha quantificato il danno al "benessere animale" in 400 euro per animale.

Sui media francesi la notizia è emersa dalla cronaca locale per l'importanza del riconoscimento del maltrattamento all'animale in quanto tale. " Le uniche sentenze precedenti risalgono al 2024 a Béziers e al 2025 a Lille ", ha speigato Orianne Simonet, direttrice amministrativa e legale della SPA che si era costituita parte civile nel processo. "Nella regione Alvernia-Rodano-Alpi, questa è davvero la prima decisione di questo tipo. Per noi, rappresenta un vero riconoscimento dello stato psicologico degli animali abbandonati a se stessi in caso di maltrattamento. In questo caso, questi animali hanno aspettato da soli in un appartamento per oltre un mese il loro proprietario. Questa è una decisione che possiamo utilizzare in altri casi per far riconoscere la sofferenza di altre vittime di maltrattamento sugli animali, citando questo precedente legale".

Athéna e Maddie, nel frattempo, hanno trovato un'altra famiglia: entrambi gli animali sono stati adottati.