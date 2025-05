Incontro tra un orso e un cittadino nel Parco dello Stelvio: “Ce ne saranno altri”

Il 19 maggio un orso è stato avvistato da un cittadino nell'area del versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio. L'Ente Parco non esclude la possibilità di ulteriori avvistamenti o incontri nel territorio del versante lombardo. È in corso il monitoraggio dell'animale.

L’orso avvistato nel versante lombardo del Parco dello Stelvio



Il 19 maggio un orso è stato avvistato da un turista nell'area del versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio. L'incontro è avvenuto intorno alle ore 13 nella zona del comune di Valfurva, in provincia di Sondrio.

Il Parco: "Non si escludono ulteriori incontri"

L'uomo dopo aver avvistato e fotografato l'animale si è rifugiato sul tetto di una baita e ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112 e allertato il personale del Parco dello Stelvio, che si è prontamente recato sul posto per effettuare le necessarie verifiche e avviare il monitoraggio dell'animale.

"Considerato che il periodo di letargo per la specie è concluso, non si esclude la possibilità di ulteriori avvistamenti o incontri nel territorio del Parco", ha spiegato l'Ente. In questi mesi infatti è in corso il periodo degli amori, uno dei pochi momenti della vita di questi grandi carnivori in cui si incontrano e interagiscono tra loro.

È più facile in questi mesi imbattersi in uno o anche più orsi insieme, dato che coprono maggiori distanze per incontrarsi. Per questo il Parco ha pubblicato una serie di buone norme da osservare per evitare le conseguenze più spiacevoli.

Come comportarsi quando si incontra un orso: le regole del Parco

Gli orsi sono animali estremamente elusivi nei confronti dell'essere umano e solitamente quando avvertono la nostra presenza sono portati ad allontanarsi. Ci sono due eccezioni a questa regola: la prima è rappresentata dalle femmine con i piccoli, notoriamente più portate allo scontro per proteggere i loro cuccioli; la seconda sono gli individui colti di sorpresa. Un orso che si trova inaspettatamente faccia a faccia con un essere umano può reagire in maniera aggressiva e imprevista.

Per questo il Parco ha ricordato alcune semplici regole di comportamento da adottare per prevenire incontri ravvicinati con la fauna selvatica, in particolare con gli orsi:

Rendere percepibile la propria presenza: è consigliabile produrre suoni (parlare o sbattere i bastoncini da trekking se si è soli) per permettere agli animali di rilevare la presenza umana e allontanarsi spontaneamente; Tenere i cani al guinzaglio: per evitare che si avvicinino agli animali selvatici, provocando reazioni imprevedibili.

In caso di incontro ravvicinato invece le indicazioni sono diverse: