In Calabria i primi due nidi di tartaruga Caretta caretta dell’Italia peninsulare: in 4000 raggiungono il mare

Il 30 maggio sono stati scoperti due nidi di Caretta caretta in Calabria, primi sull’Italia peninsulare nel 2025. Il risultato premia anni di monitoraggio da parte dei volontari della Onlus Caretta Calabria Conservation e segna l'inizio di una nuova stagione di nidificazione.

In poche ore la Calabria si è guadagnata il primato di essere la prima regione dell'Italia peninsulare ad accogliere ben de nidi di tartaruga Caretta caretta. L’associazione Caretta Calabria Conservation, durante l'attività di monitoraggio degli arenili calabresi, venerdì 30 maggio ha individuato e messo in sicurezza due nidi di tartaruga marina, segnando ufficialmente l’inizio della stagione di nidificazione sulle nostre coste.

I primi nidi di Caretta caretta in Calabria

Foto di Pietro Giovannelli



Lo scorso 22 maggio, proprio durante la Giornata Mondiale della Biodiversità, è stato scoperto in Sicilia il primo nido di tartaruga Caretta caretta del 2025. Il ritrovamento è avvenuto a Sampieri, in provincia di Ragusa. Quello del 30 maggio è invece il primo sulle coste dell'Italia peninsulare.

Questo risultato secondo i volontari della Caretta Calabria Conservation non è casuale, ma frutto di un lavoro attento e continuativo che dura da più di un decennio. Lo scorso anno operatori esperti e volontari hanno rinvenuto e messo in sicurezza sulle spiagge calabresi, ben 117 nidi di Caretta caretta, consentendo a 4000 piccole tartarughine di raggiungere in sicurezza il mare.

Le spiagge calabresi sono habitat delicati e indispensabili per il ciclo vitale delle tartarughe marine e di molte altre specie. Alterare questi ambienti con interventi invasivi, come la pulizia meccanica degli arenili, può comprometterli irrimediabilmente. Per questo Giovanni Parise, presidente della Onlus, ha rivolto un appello alle amministrazioni e agli operatori balneari: "È essenziale sospendere tutte le attività di pulizia meccanica lungo le coste calabresi durante l’intero periodo di nidificazione. Solo con un approccio rispettoso e consapevole potremo garantire la protezione efficace di questi animali".

Con l’inizio della stagione estiva e l’arrivo dei turisti diventa ancora più importante sensibilizzare e coinvolgere la comunità per proteggere gli habitat e le tartarughe marine, dato che queste nidificano spesso non solo nelle spiagge deserte, ma anche tra lettini e ombrelloni.

Dove sono i nidi di Caretta caretta e come riconoscerli

Le tracce del nido di tartaruga Caretta caretta



Riconoscere un nido di tartaruga Caretta caretta non è semplice per un occhio inesperto. Le tartarughe marine che depongono le uova escono dall'acqua durante la notte e dopo aver scavato una buca non troppo profonda depongono le loro uova, un singolo nido può contenerne fino a 200.

La traccia del loro passaggio è visibile sulla sabbia grazie alle tipiche pinnate che portano dal mare al nido e viceversa in un percorso a "U". Proprio questo flebile indizio è la spia del passaggio di una tartaruga. Non sempre però l'animale arriva e depone le uova, a volte serve qualche sopralluogo in più prima di convincersi e ritenere il posto affidabile.