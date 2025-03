In Australia le formiche di fuoco hanno fatto finire 23 persone in ospedale

In Australia, la popolazione di formiche di fuoco è esplosa, causando danni ad animali e persone. Particolarmente colpita è North Arm, nel Queensland. Le punture sono dolorose e possono essere letali.

La popolazione di formiche dalla puntura tra le più dolorose del regno animale è esplosa in Australia causando ingenti danni agli animali domestici e anche alle persone. La zona più colpita è quella di North Arm, una città rurale nella regione della Sunshine Coast, nel Queensland, dove dall'inizio di marzo di sta assistendo alla proliferazione degli insetti venuti dal Sud America. Una emergenza che fa paura anche in Italia dato che la formica di fuoco è stata avvistata anche in Sicilia nel 2023.

Il Dipartimento dell'Agricoltura australiano sta mettendo in guardia i cittadini circa la pericolosità di questo insetto alieno registrato per la prima volta nel paese nel 2001. Dal primo marzo, il National Fire Ant Eradication Program ha ricevuto più di 60 segnalazioni di punture di formiche di fuoco che hanno richiesto cure mediche, di queste 23 persone sono state ricoverate in ospedale.

L'esplosione di formiche rosse in Australia

A seguito delle piogge torrenziali verificatesi tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, le formiche di fuoco hanno iniziato a emergere dai loro nidi nel terreno, fino a creare delle vere e proprie catene formate dal corpo di migliaia di individui. Si tratta dell'infestazione di formiche di fuoco più a nord del Queensland da quando la specie invasiva è stata scoperta a Gladstone nel 2016.

Le formiche di fuoco creano con i loro corpi dei veri e propri ponti attraverso i quali si spostano anche in caso di piogge torrenziali



L'emersione in massa degli insetti ha portato a numerosi incidenti anche con le persone, come riporta il magazine Abc che ha raccolto le testimonianze dei cittadini. "Sono ovunque, strisciano sui cortili, entrano nelle nostre case, si scaglianoi contro il tosaerba o il trattore", ha detto il costruttore Scott Rider dopo essere stato colpito da un'infestazione all'interno della sua abitazione.

I più colpiti sono i residenti delle zone rurale, dove si registrano i danni maggiori. Ebony Britton, ad esempio, ha trovato il suo cagnolino morto in un nido di formiche di fuoco. Questo accade perché il veleno delle formiche di fuoco si accumula nel corpo, il che significa che più punture subiscono le persone o i loro animali, maggiore è il rischio di una reazione estrema.

Da ormai diversi anni ormai le formiche di fuoco rappresentano una emergenza nazionale: "Le formiche di fuoco sono una delle formiche invasive al mondo a causa dei loro effetti nocivi sulle persone, sull'ambiente e sull'economia", sottolineano dal Dipartimento dell'Agricoltura.

Chi sono le formiche rosse e perché sono così pericolose

Ormai da decenni l'Australia ospita la formica di fuoco Solenopsis invicta, originaria del Sud America. Questa specie invasiva è nota per la sua puntura dolorosa che può causare reazioni allergiche severe e, in rari casi, risultare fatale. Le autorità australiane hanno stanziato oltre 400 milioni di dollari per un programma decennale volto all’eradicazione di queste formiche.

La puntura di queste formiche è tra le più dolorose al mondo



Queste formiche presentano una colorazione bruno-rossastra e dimensioni variabili, ma quello che le distingue è la presenza di un pungiglione che utilizzano per difendere la colonia. La puntura della formica di fuoco è particolarmente dolorosa e provoca una sensazione di bruciore immediato. Successivamente, può svilupparsi una pustola bianca piena di liquido nella zona colpita, che compare il giorno seguente all’attacco. In alcuni individui, soprattutto quelli ipersensibili, le punture possono scatenare reazioni allergiche gravi, incluso lo shock anafilattico.

A renderle ancora più pericolose è l'abitudine di vivere in colonie estremamente numerose che possono ospitare fino a 400 mila individui. I nidi sono strutture estremamente complesse ricche di cunicoli sotterranei che possono estendersi fino a 300 metri. Le regine, che vivono in media dai 5 ai 6 anni, sono responsabili della riproduzione e possono deporre fino a 1.600 uova al giorno.

Queste formiche, anche grazie ai numeri che riescono a raggiungere, possono danneggiare le coltivazioni agricole consumando semi e giovani piante, oltre a nutrirsi delle radici, compromettendo la crescita delle colture. Possono anche disturbare insetti impollinatori come le api, attaccare altri insetti utili e competere con le specie di formiche autoctone, alterando l’equilibrio ecologico.