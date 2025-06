Chi è la nuova “super-termite” ibrida che minaccia la Florida: ha i tratti distruttivi di due specie diverse

In Florida, un ibrido tra due specie aliene invasive di termiti preoccupa gli scienziati



C'è un nuovo ospite poco gradito che si aggira tra i giardini e nelle case della Florida, un insetto minuscolo, poco appariscente, ma potenzialmente devastante. È la "super-termite" ibrida, nata dall'incrocio tra due delle specie aliene più distruttive al mondo: la termite asiatica (Coptotermes gestroi) e la termite di Formosa (Coptotermes formosanus). Dove convivono, queste due specie invasive hanno iniziato a incrociarsi, dando vita a una nuova generazione di insetti capaci di combinare i "peggiori" tratti genetici dei genitori.

Gli ibridi sono estremamente voraci, adattabili e vivono in una struttura sociale che permette la formazione di colonie gigantesche e difficilissime da individuare. A dare conferma della loro presenza è uno studio dell'Università della Florida (UF/IFAS), pubblicato recentemente sulla rivista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, che documenta l'esistenza di colonie ibride ormai naturalizzate e stabili nella zona urbana di Fort Lauderdale, nel sud della Florida.

L'incrocio (imprevisto) tra due specie invasive

Le due specie asiatiche e il loro ibrido. Foto da Chouvenc et al., 2025



Tutto è iniziato oltre dieci anni fa, quando durante i voli nuziali primaverili – il momento in cui le termiti alate lasciano i nidi per accoppiarsi e fondare nuove colonie – i ricercatori hanno osservato qualcosa di inaspettato: maschi e femmine appartenenti a due specie diverse si corteggiavano. "All'epoca pensavamo fosse solo un'anomalia – ha spiegato in un comunicato Thomas Chouvenc, entomologo e primo autore dello studio – Non sapevamo se questi accoppiamenti potessero davvero dare vita a colonie fertili".

Studiando gli insetti in laboratorio, le prime colonie ibride sembravano infatti sterili, un po' come accade spesso quando si incrociano due specie di9verse. Succede per esempio con il mulo, l'incrocio tra cavallo e asino. Ma il dubbio che qualcosa potesse sfuggire al controllo ha spinto i ricercatori dell'Università della Florida a monitorare costantemente i quartieri dove le due specie si sovrappongono. E così, nel 2021, è arrivata la svolta.

La scoperta: le colonie ibride sono reali e si espandono

L’area del porto di Fort Lauderdale dove si sovrappongono e si incrociano le due specie. Immagine da Chouvenc et al., 2025



Durante una raccolta di termiti alate a Fort Lauderdale, gli scienziati hanno notato alcuni individui dall'aspetto strano, diverso da entrambe le specie. Erano una via di mezzo e analisi genetiche hanno poi confermato i sospetti: si trattava ibridi. E non erano un caso isolato. Da allora, sciami di termiti ibride sono stati segnalati ogni anno, fino ad aprile 2025. Ma la scoperta più importante è arrivata nell'ottobre 2024, quando, durante un'ispezione di routine in un parco cittadino, i ricercatori hanno trovato una vera colonia ibrida attiva in un albero.

Grazie agli anni di osservazione in laboratorio, hanno subito riconosciuto le termiti soldato ibride, che presentano tratti fisici distintivi. La colonia probabilmente era lì da almeno cinque anni e nessuno se n'era mai accorto prima. Questo significa che centinaia di colonie simili potrebbero già essere presenti nel sud della Florida, nascoste sotto terra o negli alberi, invisibili ma operative, e questo potrebbe essere un gran bel problema.

Perché gli scienziati sono preoccupati

Le termiti sono insetti eusociali che si nutrono di legno e possono creare molti danni a infrastrutture e alberi



Le termiti sono insetti eusociali come api e formiche, in grado di costruire enormi colonie sotto terra in pochi anni. Le due specie coinvolte in questo incrocio ibrido non sono solo "mangiatori di legno", ma vere e proprie forze della natura, capaci di danneggiare infrastrutture, abbattere alberi e compromettere ecosistemi interi. Fort Lauderdale, con il suo porto turistico internazionale e il traffico continuo di yacht e barche private, è un hub ideale per la diffusione di specie invasive via mare.

Secondo Chouvenc, le termiti ibride potrebbero facilmente lasciare la Florida, nascoste nel legno non trattati o nelle cavità delle imbarcazioni. "Oggi è un problema della Florida", ha avvertito lo scienziato "Domani potrebbe diventare una minaccia globale". Non si tratta infatti di un caso isolato. Anche a Taiwan, dove entrambe le specie sono presenti da tempo, sono stati confermati episodi di ibridazione.

Una sfida per noi umani e per gli ecosistemi

A rendere il tutto più complicato è il fatto che non si può tornare indietro. Secondo gli autori, l'ibridazione va avanti da almeno un decennio ed ormai è troppo tardi per impedirla. Ma comprendere il comportamento, la biologia e le debolezze di questa nuova "super-termite" potrebbe aiutarci a sviluppare soluzioni più efficaci per controllarne la diffusione. Come spesso accade con le specie invasive, il vero pericolo non sta solo nel danno economico.

Le termiti ibride minacciano anche la biodiversità degli ambienti urbani e naturali che colonizzano, alterando dinamiche ecologiche e facilitando l'ingresso o la proliferazione di altre specie aliene. La nascita di un ibrido può essere sicuramente vista come un fenomeno biologico affascinante, ma quando l'ibrido è un super-ingegnere del legno che lavora nell'ombra, l'evoluzione può trasformarsi in una minaccia concreta. E il primo passo per contrastarle è studiarle e saperle riconoscere.