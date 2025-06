Allarme formiche asiatiche negli Stati Uniti: una puntura può portare allo shock anafilattico

Negli Stati Uniti cresce l'allarme per la formica asiatica, specie invasiva già presente in 20 stati. Il suo morso può causare gravi reazioni allergiche, per questo l'Università della Georgia invita a riconoscerla e a evitarla.

Gli Stati Uniti si stanno preparando per una nuova invasione da parte di un insetto alieno. Questa volta si tratta della formica asiatica (Brachyponera chinensis) un imenottero originario dell'Asia che ad oggi è presente in 20 stati americani.

A lanciare l'allarme è stata l'Università della Georgia che, a fronte dell'aumento del numero di punture avvenuto lo scorso anno, sta aiutando i cittadini a riconoscere questa specie, e soprattutto a stare molto lontani. Il morso di una formica asiatica infatti può causare un grave shock anafilattico.

I rischi dell'invasione di formiche asiatiche negli Stati Uniti

La formica asiatica è presente negli Stati Uniti a partire dagli anni Trenta, e la sua diffusione nel sud-est rappresenta un pericolo significativo per chi soffre di allergie ad altri insetti come le vespe. Secondo Dan Suiter, professore emerito di entomologia all'Università della Georgia, con il picco delle popolazioni di formiche tra luglio e agosto le persone devono essere pronte a riconoscere questo pericoloso imenottero.

La specie fu individuata per la prima volta in Georgia nei primi decenni del Novecento, ma non fu studiata fino a circa 20 anni fa, dopo la sua diffusione. Ora queste formiche sono diffuse ovunque lungo la costa orientale, e chiunque si trovi in ​​una zona confinante con un bosco di latifoglie deve essere in grado di riconoscerle, per la propria sicurezza.

È facile pensare che sia innocua perché si tratta solo di una formica. Sebbene non sia aggressiva come la formica di fuoco, la formica asiatica punge quando viene infastidita, e le reazioni allergiche possono causare effetti che vanno dalla semplice orticaria all'anafilassi, una reazione allergica grave. Il rischio maggiore riguarda coloro che in passato hanno già avuto una reazione avversa alla puntura di un'ape o di una vespa, perché potrebbero correre il rischio di uno shock anafilattico.

Anche nei soggetti non allergici le punture nella maggior parte dei casi provocano un dolore intenso che va e viene nel corso di diverse ore, e alcune provano dolore anche lontano dal luogo della puntura.

Cosa sono le formiche asiatiche?

La formica asiatica non è molto grande: è lunga circa 1 centimetro e tende a nascondersi. Prediligono grandi querce e tronchi morti che trovano a terra, come le cataste di legna da ardere vicino a casa o la corteccia di qualsiasi albero. Le formiche si radunano anche sotto rocce e pietre in aree molto umide.

L'insidia maggiore sta nella loro capacità di passare inosservate ai nostri occhi: a differenza delle formiche di fuoco, ad esempio, che costruiscono un tumulo ben visibile, la formica asiatica non crea questo tipo di strutture ben visibili e riconoscibili.

I rischi più seri, però, non riguardano le persone, bensì l'ecosistema. In quanto specie aliena, anche la formica asiatica ha la capacità di creare gravi danni all'ambiente e alle altre specie. Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura statunitense, l'abbondanza e la diversità delle formiche autoctone sono ridotte nelle aree in cui si è insediata questa formica asiatica. A preoccupare è soprattutto la capacità delle

formiche asiatiche di allontanare le specie di formiche che aiutano la dispersione di piante importanti per l'ecosistema, causando un impoverimento anche delle specie vegetali autoctone.