Il video di Robert Kennedy Jr che cattura due serpenti è solo l’ultimo dei suoi incontri controversi con gli animali

Il segretario alla Salute USA Kennedy ha diffuso un video in cui cattura a mani nude due serpenti. È solo l'ultimo di una serie di incontri e storie controverse con gli animali.

Il segretario alla Salute statunitense Robert F. Kennedy Jr mentre afferra due colubri neri. Immagini via X



Un video pubblicato sui social ha riportato al centro dell'attenzione Robert F. Kennedy Jr e la sua "passione" per gli animali, questa volta per un incontro ravvicinato con due serpenti in Florida. Nelle immagini, il segretario alla Salute statunitense afferra a mani nude due serpenti neri mentre alcune persone fuori campo gli chiedono di fare attenzione. Poco dopo, uno dei rettili si gira improvvisamente e sembra anche morderlo alla mano.

Il video in cui Robert Kennedy Jr afferra (male) i serpenti

Erpetologi ed esperti hanno criticato il modo in cui Kennedy maneggia i rettili. Immagini via X



Il filmato, della durata di meno di un minuto, sarebbe stato registrato nella villa al mare del chirurgo e conduttore televisivo Mehmet Oz, meglio conosciuto come "Dr. Oz". La scena viene accompagnata da commenti scherzosi, mentre Kennedy afferra i serpenti tenendoli per la coda, non proprio il modo migliore e più sicuro per maneggiare questi rettili.

I serpenti protagonisti del video sono colubri neri (Coluber constrictor), una delle specie più comuni della Florida. Questi serpenti, chiamati anche "corridori neri" in inglese, non sono velenosi e non rappresentano un pericolo per le persone. Hanno abitudini simili ai nostri biacchi o alle nostre natrici e sono animali molto veloci e agili, che tendono quasi sempre a fuggire piuttosto che attaccare. Anche in caso di morso, le conseguenze sono generalmente lievi.

I serpenti sono due colubri neri (Coluber constrictor), una specie innocuo e molto diffusa in Nord America



Secondo diversi erpetologi il problema principale del video non è tanto il rischio per Kennedy, quanto lo stress inflitto agli animali. Afferrare un serpente per la coda, infatti, può provocare danni alla colonna vertebrale e aumentare il livello di agitazione del rettile.

L'erpetologa Bonnie Keller, ex membro della Virginia Herpetological Society, ha infatti spiegato ad AP che quello mostrato nel video non è il modo corretto di maneggiare dei serpenti. Anche Sean McKnight, direttore della Rattlesnake Conservancy, ha sottolineato che qualunque manipolazione di animali selvatici dovrebbe essere limitata al minimo indispensabile proprio per evitare stress inutili.

Il controverso rapporto Kennedy Jr e gli animali

Nel 2014, Kennedy ha abbandonato un cucciolo di orso morto al Central Park insieme a una bicicletta, con l’intento di simulare un incidente



L'episodio è però solo l'ultimo di una lunga serie di storie controverse che negli ultimi anni hanno coinvolto Kennedy e gli animali. Alcuni racconti sono stati confermati dallo stesso politico, altri emergono invece da biografie e testimonianze riportate dai media statunitensi.

Tra i casi più noti e discussi c'è quello del cucciolo di orso trovato morto lungo una strada nel 2014 e successivamente abbandonato da Kennedy a Central Park, con una bicicletta sistemata sopra la carcassa per simulare un incidente. Lo stesso Kennedy ha anche raccontato di aver inizialmente pensato di portare via l'animale per scuoiarlo e mangiarlo, ma lo ha poi abbandonato perché doveva prendere un volo e non aveva tempo per farlo.

Robert F. Kennedy Jr. insieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Foto via Facebook



In un altro episodio, riportato nella biografia RFK Jr: The Fall and Rise della giornalista Isabel Vincent, Kennedy avrebbe mutilato il corpo di un procione investito trovato lungo un'autostrada di New York nei primi anni Duemila. Il libro racconta anche di una presunta collezione di teschi di uccelli e di un forte interesse per gabbiani e altri animali investiti e morti, che pare raccolga da tutta la vita proprio per mangiarli.

Tuttavia, probabilmente il racconto più estremo riguarda invece una balena trovata spiaggiata: secondo quanto emerso nel 2024, Kennedy avrebbe tagliato la testa del cetaceo con una motosega per poi trasportarla sul tetto della propria auto. Questi episodi hanno contribuito nel tempo ad alimentare curiosità, polemiche e discussioni sul rapporto del segretario alla Salute con gli animali, a quanto pare sopratutto quelli morti.