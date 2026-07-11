Il segreto della longevità delle farfalle Heliconius: vivono 25 volte più a lungo delle altre

Nelle foreste pluviali dell'America Centrale e Meridionale esiste una tipologia di farfalle che vive venticinque volte più a lungo degli altri lepidotteri. Si tratta del genere Heliconius e appartiene alla famiglia dei Nymphalidae che fa parte della sottofamiglia Heliconiinae, e comprende oltre una quarantina di specie di animali famosi per il loro mimetismo.

Uno studio dell' Università di Bristol ha analizzato la vita di queste farfalle e il team di ricercatori ha analizzato il segreto della loro longevità. Questi animali, infatti, rispetto ai loro parenti vivono in media 3 volte più a lungo e c'è un specie in particolare, strettamente imparentata, che si chiama Dione juno che è sopravvissuta fino a 25 volte in più nella durata massima della vita. Un altro esempio analizzato dagli esperti è più Heliconius hewitsoni, che ha raggiunto una durata massima di vita di 348 giorni. Heliconius hecale, invece, sembra invece mostrare un declino fisico minimo o nullo con l'avanzare dell'età.

Studiare queste specie può diventare un importante modello per lo studio della biologia della longevità, considerando che le farfalle normalmente hanno una durata molto breve di vita, pari mediamente a sole poche settimane quando sono allo stadio adulto.

Le ragioni per cui questi animali mostrano una così rara evoluzione secondo i ricercatori sono da riscontrare nella capacità che hanno di evitare il deterioramento fisico che accompagna normalmente l'invecchiamento nella maggior parte degli animali: le farfalle del genere Heliconius hanno sviluppato una strategia distintiva per prolungare la propria vita, facendo sì che il processo d'invecchiamento rallenti.

Raccogliendo dati provenienti da allevamenti commerciali di farfalle, studi di marcatura, rilascio e ricattura e con l'osservazione diretta di popolazioni di insetti, gli esperti hanno dimostrato, attraverso esperimenti in cattività, che l'allungamento della durata della vita è accompagnato da un rallentamento dell'invecchiamento attuariale e fisiologico. "Nel complesso, questi risultati fanno di Heliconius un potente modello per indagare le basi evolutive e meccanicistiche dell'aumento della longevità", scrivono nel paper.

Analizzando così il comportamento dei lepidotteri, gli esperti hanno cercato di approfondire se l'alimentazione contribuisce sulla durata della loro vita, andando a osservare il rapporto che hanno con il polline di cui si nutrono anche da adulte. La maggior parte delle specie di farfalle, infatti, si ciba principalmente di nettare, il ché rende l'alimentazione a base di polline da parte degli adulti un fatto estremamente raro. Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno confrontato Heliconius hecale che appunto si nutre con il polline, con Dryas iulia che si ciba solo di nettare. I risultati hanno mostrato che H. hecale, anche quando non ha più avuto polline a disposizione, ha mantenuto la sua massa corporea e le sue prestazioni muscolari per un periodo più lungo e non ha mostrato il declino fisico legato all'età osservato nella specie comparata.

In buona sostanza gli esperti hanno verificato che il comportamento alimentare non incide ma ciò che conta è che le farfalle Helonicus riescono ad adattarsi a livello evolutivo consentendole di andare più avanti nel tempo e vivere maggiormente rispetto agli altri lepidotteri.