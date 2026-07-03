Il salvataggio di un gattino sotto le macerie dei bombardamenti di Kiev: le immagini

Nell'ultimo massiccio attacco russo a Kiev sono morte almeno 17 persone. È avvenuto il 2 luglio, e le difese aeree ucraine hanno abbattuto 642 velivoli su 729 lanciati, come ha fatto sapere l'Aeronautica militare ucraina. La capitale è stata l'obiettivo principale, ma i russi hanno attaccato anche Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, l'oblast di Poltava e altre zone.

Sotto le macerie si sono contati oltre cento feriti e in questa guerra che va avanti ormai da quattro anni, tante sono pure le vittime animali. Nel video, girato mentre i soccorritori cercavano le persone sotto le macerie, si vede l'intervento effettuato per salvare un gatto rimasto intrappolato dopo l'attacco russo. Gli operatori sono stati indirizzati dalle persone sopravvissute, rimaste sul posto per cercare a loro volta i parenti e gli amici ancora dispersi. Il gatto è stato recuperato ma del suo umano di riferimento, ad oggi, ancora non c'è traccia: non si sa chi sia e se sia ancora in vita dopo il bombardamento.

Il video è girato prima sulle chat Instagram ucraine, fino ad arrivare ai social network dove molte persone lo hanno postato. Secondo le fonti locali in attesa e nella speranza che la persona con cui il gatto viveva sia sopravvissuta all'attacco russo, i soccorritori hanno preso in custodia l'animale.