Il saluto tra una megattera e un cane: il video di un incontro unico

Durante un tour di avvistamento delle balene alle Hawaii, una megattera e un cane si sono incontrati e, a modo loro, salutati. La scena è stata ripresa e condivisa da Chrissy Lovitt, responsabile di un tour operator che si occupa proprio di avvistamento cetacei. Durante una delle solite uscite di whale watching in cui porta i turisti, non mancava a bordo un membro dell'equipaggio d'eccezione: Macy, la Golden Retriever con cui condivide la vita. E' lei, infatti, la protagonista di un video che sta collezionando migliaia di visualizzazioni e in cui si vede spuntare dall'acqua una megattera che si avvicina sempre di più alla barca al suono dell'abbaio della cagna che, a sua volta, osserva il cetaceo.

Macy, 11 anni, proprio nel modo di abbaiare mostra il suo stato emotivo: un sentimento di eccitata curiosità e allegra partecipazione che viene recepita probabilmente dall'animale marino che, a sua volta incuriosito, si approssima all'imbarcazione proprio andando in direzione della Golden.

Il cetaceo è emerso parzialmente dall'acqua e proprio per guardare da vicino l'altro animale che ha richiamato la sua attenzione. "Ha sentito abbaiare ed è semplicemente venuta a salutare – ha dichiarata Lovitt ai giornalisti dell'AFP – Secondo me per Macy è stato il giorno più bello della sua vita".

Lovitt e la sua cagnolona stanno insieme da sempre e Macy è abituata alle escursioni in mare e al vedere i cetacei. Nel 2023 l'attività di whale watching era stata interrotta a causa di un terribile incendio avvenuto nel 2023 a Lahaina, la località nella contea di Maui dove vivono, quando tre imbarcazioni della flotta erano andate distrutte. Da quando la donna è riuscita a rimettersi in sesto e riprendere l'attività, la cagna è sempre stata al suo fianco e questo incontro ha rappresentato il punto più alto della passione per l'oceano che condividono dal primo giorno in cui si sono scelte.

Le megattere sono cetacei della famiglia dei Mysticeti a cui appartengono anche le balenottere azzurre. Sono animali migratori: durante i mesi più caldi si spostano verso i poli, nei mesi invernali si trasferiscono verso i tropici dove si accoppiano. L'inquinamento, il cambiamento climatico e la pesca del krill complicano la loro sopravvivenza. Vederle è un'esperienza meravigliosa, evidentemente tanto per noi umani quanto per i cani.