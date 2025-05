Il più piccolo dei tre pulli di Falco Pellegrino del Pirellone non ce l’ha fatta a volare via ed è morto

Il più piccolo dei tre falchi nati quest’anno sul Pirellone non ce l’ha fatta. Il corpo è stato ritrovato domenica 18 maggio dagli agenti della vigilanza. Probabilmente il piccolo pullo è caduto durante un tentativo di volo e non è riuscito a mettersi in salvo, ma non ci sono ancora certezze circa le cause esatte della morte, verranno accertate nei prossimi giorni dagli esperti dell'Università di Milano.

La morte del terzo pullo dei falchi pellegrini Giò e Giulia

Il pullo morto è l'ultimo nato della coppia di falchi pellegrini che da anni nidifica sul grattacielo del Pirellone. Il piccolo era uscito dall'uovo a qualche settimana di distanza dagli altri due falchetti, e avrebbe dovuto portare un nome ispirato alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e scelto da tutti i cittadini attraverso un sondaggio online.

A dare la notizia della morte del pullo è stata la pagina Facebook "Giò&Giulia Falchi Pellegrini a Milano", dove si incontra la community virtuale che in questi anni si è appassionata alle vicende delle mascotte del Consiglio regionale. "Siamo molto dispiaciuti, anche se consci della dura legge dell’esistenza che interessa tutti i giovani Pellegrini che in questi mesi si involano dai nidi", si legge nel post. Per commemorarlo, il 22 maggio si è tenuto un incontro dal vivo ai piedi del grattacielo.

Giò e Giulia: chi sono i falchi del Pirellone

Giò e Giulia sono i falchi pellegrini (Falco peregrinus) che da anni nidificano in cima al grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Anche nel 2025 il "Pirellone" si è confermato come il perfetto nido d'amore dei due falchi che ormai da anni lo scelgono come nido per i loro piccoli.

Il primo avvistamento dei due rapaci sul Pirellone risale all'aprile del 2014, durante i lavori di manutenzione sul tetto dell'edificio. Successivamente è stato costruito per loro un nido artificiale adatto a ospitare la cova e anche due webcam che permettono di osservare in diretta streaming 24 ore su 24 sul sito della Regione Lombardia la loro vita ad alta quota.