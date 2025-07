Il “lato oscuro” della zoologia: perché gli scienziati hanno chiamato una nuova specie di pesce come Darth Vader

Tra i fiordi vulcanici in Papua Nuova Guinea è stata scoperta una nuova specie di pesce che è stata dedicata al personaggio di Star Wars Darth Vader. Si chiama Eviota vader e non è il primo animale a portare il nome del Signore Oscuro dei Sith.

A volte naturalisti e biologi si divertono molto nel dare i nomi alle nuove specie animali. Ce ne sono dedicate a cantanti, attori e personaggi pubblici, ma anche a figure immaginarie uscite direttamente dal mondo dei fumetti o del cinema. Ed è proprio a uno dei più iconici villain di Star Wars e della cultura pop che alcuni ricercatori hanno deciso di dedicare una nuova specie di pesce: Eviota vader, un piccolo ghiozzo scoperto tra i fiordi vulcanici della regione di Tufi, in Papua Nuova Guinea, che porta il potente nome di Darth Vader, il Signore Oscuro dei Sith.

L'annuncio è arrivato con la descrizione ufficiale di questa nuova specie pubblicata in uno studio sulla rivista Journal of the Ocean Science Foundation, e a colpire gli scienziati è stato subito l'aspetto del piccolo gobide: meno di un centimetro e mezzo di lunghezza, grandi occhi gialli e una livrea "purpureo-nera" che lo distingue da qualsiasi altra specie conosciuta di questa vasta e numerosa famiglia di pesci marini.

Il nome è stato scelto per via della livrea particolarmente scura di questa specie. Immagine da Greenfield et al., 2025



I gobidi del genere Eviota sono pesci minuscoli e molto elusivi, con ben 134 specie già classificate, ciascuna con pattern cromatici unici. Ma nessuna, prima d'ora, presentava una colorazione così "oscura" e uniforme come quella del nuovo arrivato. "Un'ombra tra le ombre", potremmo dire. Ed è proprio per quel suo aspetto cupo e misterioso che i ricercatori hanno scelto di battezzarlo vader, in omaggio al celebre e amato villain di Star Wars, conosciuto anche come Dart Fener dal primo adattamento italiano.

Questa specie vive in acque basse ed è stato trovato a circa quattro metri di profondità, in una piccola cavità alla sommità di una grande formazione corallina, chiamata coral bommie. Una scena quasi cinematografica: un minuscolo guardiano nero, solo e silenzioso, affacciato su un paesaggio alieno sommerso. L'unico esemplare noto, almeno per ora, è proprio quello osservato durante questa spedizione, il che rende la specie non solo rara, ma anche ancora tutta da comprendere.

I ghiozzi appartenenti al genere Eviota sono pesci molto piccoli che vivono tra anfratti rocciosi e scogliere. Foto da Wikimedia Commons



Gli autori dello studio spiegano infatti che saranno necessarie ulteriori spedizioni per stabilire l'areale effettivo del pesce e capire se si tratta di una specie veramente rara o semplicemente molto elusiva. Nel frattempo, Eviota vader entra di diritto nel piccolo, ma sempre più affollato, club delle specie dedicate a personaggi del cinema, dimostrando ancora una volta come scienza e cultura possano incontrarsi, anche nei modi più inaspettati.

Non è infatti la prima volta che il mondo animale rende omaggio ai personaggi di Star Wars: esistono almeno altre quindi specie dedicate sempre al Signore Oscuro dei Sith, tra cui lo scarabeo Agathidium vaderi, la formica Adelomyrmex vaderi, il ragno Epicratinus vader e il granchio Garthambrus darthvaderi e molte altre dedicate a Yoda, Han Solo, Leia e persino a Chewbacca. Insomma, l'universo di Star Wars continua a espandersi, anche nel regno animale.