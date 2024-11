Il ladro che da un mese rubava le scarpe in un asilo giapponese è una donnola: incastrata dai video della Polizia

Una donnola si è intrufolata per un mese all'interno di un asilo giapponese di Fukuoka per rubare le scarpe dei piccoli alunni. Per accertare l'identità del colpevole la Polizia ha installato delle telecamere all'ingresso della struttura dove i bambini lasciano le scarpe ogni mattina, e così hanno scoperto l'identità del ladro.

Dall'inizio di novembre le scarpe dei bambini di un asilo nido giapponese di Fukuoka hanno iniziato a sparire. Per scoprire il ladro la Polizia ha installato alcune telecamere nascoste che nel giro di breve tempo hanno svelato la verità: il ladro era una donnola. Il video diffuso l'11 novembre non lascia dubbi agli agenti che quindi hanno chiuso il caso.

È successo al Gosho Kodomo-en, un asilo di Koga, nella prefettura di Fukuoka. Da circa un mese i piccoli alla fine della giornata puntualmente non trovavano più le scarpe che avevano lasciato la mattina all'ingresso, e le maestre erano perplesse almeno quanto loro, tanto da rivolgersi alle autorità. Nessuno però avrebbe immaginato la vera identità del piccolo ladro.

Il video che "incastra" la donnola mentre ruba le scarpe

La donnola immortalata mentre ruba le scarpe



Un video diffuso dalla Polizia di Kasuya mostra il piccolo mustelide mentre si avvicina alla scarpiera mente non c'è nessuno intorno e furtivamente afferra una scarpina bianca per poi allontanarsi di nuovo. Scene simili si ripetono più volte come hanno confermato le immagini degli agenti.

Secondo l'usanza diffusa in molti paesi dell'Asia, compreso il Giappone, i piccoli dell'asilo prima di entrare nelle aree comuni all'interno della scuola lasciavano le scarpe in spazi appositi. Gli armadietti erano aperti e colorati, adatti a bambini così piccoli. Una volta ghermita la scarpa la donnola corre via per portarla nella sua tana.

L'assenza di ante della scarpiera ha reso gli indumenti dei bimbi delle "prede" facili, e per questo la scuola ha deciso di montare delle reti che scoraggino la donnola da reiterare i furti.

Perché la donnola rubava le scarpe

Secondo i media locali, la donnola stava portando le scarpe nella sua tana per isolarla dal freddo esterno. Un comportamento che non deve stupire: questi piccoli mustelidi sono estremamente adattabili e possono vivere in una grande varietà di habitat, compresi i parchi urbani.

Nella mitologia di quasi ogni cultura che ha avuto a che fare con lei, la donnola è descritta come un animale furtivo incline al "furto con destrezza" grazie al corpo piccolo e agile che le permette di entrare negli anfratti che preferisce. Anche se le dimensioni possono variare molto a seconda della popolazione, di solito le donnole sono lunghe circa 30 centimetri, compresa la coda.

In Giappone è diffusa la donnola pygmaea–rixosa, la sottospecie di dimensioni più piccole caratterizzata da un mantello che con l'approssimarsi dell'inverno diventa quasi completamente bianco.