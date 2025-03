Ferita e probabilmente incinta: così è stata abbandonata una femmina di coniglio in un condominio a Volpiano

Trovata all'interno di un condominio, l'animale di taglia L è stato sicuramente abbandonato. Ora è in un Centro Animali Non Convenzionali dove è curata e seguita da veterinari e volontari che si occupano di lei e di tanti altri animali che vengono lasciati in strada o in natura consapevolmente da chi li aveva presi in casa.

Ferita sul dorso, probabilmente incinta e abbandonata a se stessa. Non è ciò che è capitato a una cagnetta, come si potrebbe purtroppo facilmente pensare, ma a un coniglio femmina di taglia grande. E' successo a Volpiano, vicino Torino, e a raccontare del recupero che hanno fatto sono stati i volontari del C.A.N.C., il Centro Animali Non Convenzionali, pubblicando la sua foto sul profilo Facebook ufficiale.

"TROVATO CONIGLIO A VOLPIANO (TO) in data 26/03/25 in zona via Verdi 3. Femmina taglia L con ampia ferita purulenta sul dorso e probabilmente gravida (era troppo spaventata per tollerare un esame ecografico che faremo nei prossimi giorni). Inutile chiedere se è stata smarrita…".

Tra i commenti c'è anche quello della persona che ha trovato per primo l'animale: "‘L'ho portata io stanotte...Altro che smarrita… Volutamente lasciata nella rampa di scale di uso comune e frequente affinché qualcuno la prendesse. Sono stata più delicata possibile nel metterla nel trasportino e portarla da voi…Spero si riprenda".

Si tratta dunque di un caso di abbandono, una piaga che in realtà colpisce non solo cani e gatti ma anche altri animali domestici che vengono lasciati in giro senza scrupoli. Al C.A.N.C. e in altri centri di recupero in tutta Italia lo sanno bene e sono tanti gli esseri viventi che finiscono in strada o in natura ma che non hanno maturato le competenze per poter sopravvivere: tartarughe, conigli, criceti, uccelli di varie specie e così via.

La femmina di coniglio ora è al sicuro nel centro e sarà sottoposta agli esami e le cure necessarie.