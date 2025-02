Perché il coniglio perde pelo: cosa fare e quando preoccuparsi

I coniglia fanno la muta di solito du volte l’anno, ma a volte la perdita di pelo può anche essere legata a problemi di salute



Chi ha un coniglio domestico sa che, di tanto in tanto, la casa si riempie di ciuffi di pelo. Questo è del tutto normale durante il periodo della muta, un processo naturale che avviene in primavera e in autunno per adattarsi alle temperature che cambiano. Tuttavia, se la perdita di pelo diventa eccessiva, localizzata solo in certe zone del corpo o accompagnata da altri sintomi, potrebbe essere il segnale di un problema di salute. Vediamo quindi insieme quali possono essere le principali cause della perdita di pelo nei conigli e quando preoccuparsi, ben consapevoli che in ogni caso bisognerà sempre rivolgersi a un veterinario esperto in piccoli animali ed esotici.

Le cause della perdita di pelo nei conigli domestici

Non sempre la perdita di pelo è legata alla periodica muta stagionale. Esistono diverse cause e condizioni condizioni che possono provocare alopecia, dermatiti e altri problemi legati al pelo anche nei conigli. Spesso si tratta di un problema localizzato su alcune specifiche parti del corpo. A seconda della zona colpita, infatti, è anche possibile individuare alcune delle diverse cause e capire se è necessario un controllo veterinario.

Orecchie e dorso: acari e parassiti

Se la perdita di pelo interessa le orecchie, il muso o il dorso, potrebbe trattarsi di un'infestazione da acari o altri parassiti come pidocchi e pulci. Questi ectparassiti spesso non sono visibili a occhio nudo, ma si manifestano con croste secche, prurito e forfora biancastra, soprattutto tra le scapole. La presenza di croste sulle orecchie è un campanello d'allarme da non sottovalutare, perché può indicare anche un'infestazione piuttosto avanzata.

Zampe: pododermatite e lesioni da substrato

Se il pelo cade o manca nella parte inferiore delle zampe, lasciando la pelle arrossata e irritata, la causa potrebbe essere la pododermatite. Questa malattia si sviluppa quando il coniglio vive su superfici troppo dure o abrasive che provocano microlesioni e infiammazioni. Nei casi più gravi, comunque piuttosto rari, l'infezione può persino raggiungere le ossa, rendendo il problema difficile da trattare.

Mento e gola: dermatite umida e problemi dentali

Una perdita di pelo nella zona del mento e della gola, accompagnata da pelle arrossata e sempre "bagnata", è spesso causata dalla dermatite umida. Questo problema si sviluppa quando il coniglio sbava in modo eccessivo, generalmente a causa di problemi dentali. Il contatto costante con la saliva irrita infatti la pelle, rendendola più vulnerabile a infezioni batteriche che possono essere anche molto dolorose.

Zona perianale: dermatite perineale e igiene compromessa

Se la perdita di pelo si concentra intorno ai genitali e all'ano, il coniglio potrebbe soffrire invece di dermatite perineale. Questa condizione è spesso legata anche a feci molli, obesità o problemi di mobilità che impediscono all'animale di muoversi e pulirsi adeguatamente. Se trascurata, può favorire anche la proliferazione di batteri e persino portare a infestazioni di larve di mosca, con conseguenze in questi casi anche molto gravi.

Cosa fare se il coniglio perde tanto pelo

Se il coniglio sta perdendo più pelo del solito, la prima cosa da fare è osservarlo attentamente per capire se il fenomeno è legato alla muta o se nasconde un problema di salute. Se la pelle sottostante appare sana e non ci sono segni di irritazione, il ricambio del pelo potrebbe essere del tutto naturale. Tuttavia, se noti aree arrossate, croste o lesioni, è molto probabile che ci sia un'infezione o un altro problema in corso. Un altro aspetto da considerare è sicuramente il comportamento dell'animale.

Se si gratta spesso o sembra irrequieto, potrebbe avere un'infestazione da acari o altri parassiti. In questi casi, è importante consultare un veterinario esperto in piccoli animali esotici, che potrà prescrivere il trattamento più adeguato. Anche l'ambiente in cui vive il coniglio gioca un ruolo fondamentale: una lettiera troppo dura può favorire la pododermatite, mentre un'alimentazione sbilanciata può indebolire il pelo e la pelle.

Se il coniglio presenta perdita di pelo intorno alla bocca o al mento, è bene controllare lo stato dei suoi denti, perché una salivazione eccessiva può indicare problemi dentari che necessitano di un intervento specialistico. Allo stesso modo, se il pelo mancante si trova nella zona perianale, potrebbe essere utile esaminare le feci e assicurarsi che l’animale sia in grado di pulirsi autonomamente. Nei casi in cui il coniglio non riesca a mantenere una corretta igiene, sarà necessario aiutarlo, tagliando il pelo sporco e monitorando la situazione per evitare infezioni.

In ogni caso, se la perdita di pelo appare abbondante o localizzata in punti specifici, è sempre consigliabile una visita veterinaria. Una diagnosi precoce può fare la differenza nel garantire il benessere dell'animale e prevenire problemi molto più seri e difficile da risolvere.

Perdita di pelo a ciuffi: il coniglio sta male?

Quando un coniglio perde il pelo in modo uniforme durante la muta, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ma se il pelo cade a ciuffi, lasciando la pelle scoperta, la situazione potrebbe essere diversa. In molti casi, questa condizione è legata a infezioni fungine, come la micosi, che colpisce soprattutto la schiena e i fianchi. La pelle appare squamosa, arrossata e, a volte, con piccole croste. Le infezioni da funghi si trasmettono facilmente tra conigli e possono essere favorite da ambienti umidi o poco puliti.

Per questo, è fondamentale rivolgersi a un veterinario ai primi segnali di perdita di pelo anomala, così da iniziare tempestivamente una terapia adeguata. Un'altra possibile causa è lo anche lo stress. I conigli sono animali sensibili e possono reagire a situazioni di disagio strappandosi il pelo da soli, specialmente sulle zampe e sui fianchi. Questo comportamento può essere dovuto a noia, paura o convivenza difficile con altri animali. Se il coniglio inizia a strapparsi il pelo, è importante individuare la causa e cercare di ridurre le fonti di stress.

Offrire più stimoli, giochi e uno spazio più ampio con rifugi tranquilli in cui potersi nascondere, può aiutarlo a sentirsi più sicuro e a smettere di strapparsi il pelo. In ogni caso, la perdita di pelo a ciuffi non va mai sottovalutata. Se il fenomeno persiste oppure è accompagnato da altri sintomi come arrossamenti, croste o prurito, una visita dal veterinario diventa essenziale per individuare la causa e garantire al piccolo lagomorfo tutte le cure di cui ha bisogno.