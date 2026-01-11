Anche il coniglio soffre il freddo? Come tenerlo al caldo in inverno

In inverno anche i nostri amici animali non sono immuni dal freddo, e tra questi ci sono pure i conigli domestici, sempre più diffusi nelle case. Per i piccoli lagomorfi le basse temperature, gli spifferi e un ambiente non adeguatamente isolato dall'esterno, possono rappresentare un problema serio, per questo bisogna sapere quali accorgimenti adottare: dalla sistemazione della gabbia alla gestione dell'ambiente domestico, fino all'osservazione dei segnali che il coniglietto ci manda.
Quando è troppo freddo per i conigli domestici
I conigli domestici hanno una temperatura corporea che si aggira intorno ai 38,5-40 °C. In natura, riescono a sopportare anche temperature piuttosto basse grazie al pelo fitto e alle tane scavate nel terreno, ma questo non vale sempre per le forme e le razze domestiche da compagnia. In generale, una temperatura compresa tra i 10 e i 20 °C può essere considerata sicura. Sotto i 5 °C il freddo può diventare invece problematico, soprattutto per cuccioli, conigli anziani o individui con problemi di salute.
Temperature vicine o inferiori allo zero aumentano il rischio di ipotermia e il corpo non riesce più a mantenere il calore necessario per funzionare correttamente. Anche l'umidità e le correnti d'aria giocano un ruolo importante: un ambiente freddo ma asciutto è meno pericoloso di uno umido e ventilato. Un coniglio che vive quindi su un balcone, un capanno all'esterno o in giardino, può perciò soffrire molto di più il freddo rispetto a uno che vive in casa, dove le temperature sono sempre più alte.
Si può lasciare il coniglio libero in casa? Quando farlo uscire dalla gabbietta
Come capire se il coniglietto ha freddo
I conigli, solitamente, non mostrano il disagio in modo evidente come fanno per esempio cani o gatti, ma esistono alcuni piccoli segnali e comportamenti che possono aiutarci a capire che hanno freddo.
Uno dei primi è la postura: il coniglio tende a raggomitolarsi, riducendo la superficie del corpo esposta all'aria, e rimane immobile più a lungo del solito. Può anche cercare angoli riparati o infilarsi sotto coperte, tappeti o ripari all'interno della sua gabbietta.
Un altro campanello d'allarme è la riduzione dell'attività e dell'appetito. Se il coniglio mangia di meno, si muove poco e appare apatico, il freddo potrebbe essere una delle cause. Nei casi più seri possono comparire anche tremori, orecchie molto fredde al tatto e respiro più lento, segnali che, tuttavia, è difficile riscontrare in casa.
5 consigli per tenere il coniglio domestico al caldo
Il primo accorgimento è naturalmente la scelta del luogo in cui vive il coniglio. In inverno, se possibile, è sempre meglio tenerlo in casa, in una stanza tranquilla, lontano da spifferi, balconi, porte che si aprono spesso e fonti di umidità. La gabbia o il recinto dovrebbero anche essere sollevati da terra, perché il pavimento è spesso la parte più fredda di una stanza.
La cuccia all'interno della gabbietta deve essere ben isolata e imbottita. Fieno abbondante, coperte in pile o tappetini termici specifici per animali (mai improvvisati) aiutano a trattenere il calore corporeo. Il fieno, oltre a essere fondamentale per l’alimentazione, è anche un ottimo isolante naturale.
È importante evitare sbalzi di temperatura. Spostare il coniglio continuamente da ambienti molto caldi a luoghi freddi può essere più pericoloso del freddo stesso. Se vive all'esterno e non è possibile portarlo in casa, la sistemazione deve essere ben protetta con pannelli isolanti, teli impermeabili e una cuccia chiusa su più lati, sempre garantendo una buona ventilazione.
Anche l'alimentazione gioca un ruolo chiave: in inverno i conigli consumano più energia per mantenere la temperatura corporea e una dieta equilibrata, ricca di fieno di qualità e verdure adatte alla stagione, aiuta l'organismo a far fronte al freddo.
Infine, va ricordato che anche il coniglio non va mai "vestito" con abiti o maglioncini: oltre a stressare e a farlo sentire costretto, possono ostacolare i movimenti, essere rosicchiati o finire per incastrarsi. La strategia migliore resta sempre quella di intervenire sull'ambiente, rendendolo caldo, asciutto e sicuro.