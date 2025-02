Chi è la lontra più piccola del mondo, riapparsa in Nepal dopo 185 anni

In Nepal, un cucciolo di lontra trovato in difficoltà e soccorso si è scoperto essere una lontra dalle piccole unghie orientale (Aonyx cinereus), la più piccola tra le 13 specie di lontra viventi. Non se ne vedeva una nel paese dal lontano 1839.

La giovane lontra soccorsa dai funzionari forestali, che inizialmente non sapevano esattamente a quale specie appartenesse. Foto di Rajeev Chaudary



Dopo quasi due secoli di assenza dai radar scientifici, la lontra dalle piccole unghie orientale è riapparsa in Nepal. Questa scoperta ha scatenato l'entusiasmo di ricercatori e conservazionisti, anche perché si tratta di una specie a rischio estinzione, oltre che della più piccola lontra del pianeta. L'ultima volta che era stata documentata la presenza di questa specie in Nepal risaliva al 1839 e in molti pensavano fosse ormai estinta. Tuttavia, a novembre dello scorso anno, i funzionari forestali del distretto di Dadeldhura, al confine occidentale con l'India, si sono imbattuti in una giovane lontra in difficoltà, ma in quel momento nessuno aveva ancora capito l'importanza di quel recupero.

Chi è la lontra dalle piccole unghie orientale

Aonyx cinereus è la più piccola delle 13 specie di lontre viventi



La lontra dalle piccole unghie orientale (Aonyx cinereus) è la più piccola tra le 13 specie di lontra viventi, con un peso che varia tra i 2,7 e i 5,4 kg e una lunghezza che difficilmente supera i 70 cm, coda inclusa. Diffusa in gran parte dell'Asia meridionale e sudorientale, dall'India fino all'Indonesia, questa specie predilige ambienti d'acqua dolce come fiumi, mangrovie e zone umide, dove trova rifugio tra la vegetazione fitta e le rive fangose.

A differenza di altre lontre, che si affidano principalmente ai denti per catturare le prede, la lontra dalle piccole unghie ha sviluppato un'abilità unica: usa le sue zampe anteriori altamente sensibili e dotate di unghie molto corte (da qui il nome comune) per tastare e afferrare piccoli invertebrati, come crostacei e molluschi, nascosti tra il fango e le rocce. Questo comportamento la rende un predatore specializzato e altamente adattabile.

Le lontre di questa specie sono estremamente sociali e vivono in gruppi familiari composti da coppie monogame e dai loro figli. La comunicazione all'interno del gruppo avviene attraverso una vasta gamma di vocalizzazioni e segnali olfattivi, fondamentali per mantenere i legami e coordinare le attività quotidiane. Come tutte le lontre, anche questa dipende fortemente dalla qualità degli ecosistemi acquatici, rendendola particolarmente vulnerabile alla perdita di habitat e all'inquinamento delle acque, per questo si pensava fosse ormai scomparsa in Nepal.

Un recupero casuale atteso da 185 anni

A novembre, i funzionari forestali hanno soccorso e nutrito una giovane lontra, ma inizialmente non sapevano a quale specie appartenesse. Solo dopo aver condiviso foto e video con gli esperti della IUCN, è poi arrivata la conferma: si trattava proprio della lontra più piccola del mondo. Questa scoperta è stata poi confermata e descritta in una nota scientifica pubblicata nel bollettino dell'Otter Specialist Group della IUCN.

Fino a oggi, in Nepal erano state ufficialmente riconosciute solo due specie di lontra: la lontra dal pelo liscio (Lutrogale perspicillata) e la lontra eurasiatica (Lutra lutra), quella presente anche qui in Italia. La terza specie, quella dalle piccole unghie, rimaneva un'incognita nonostante alcuni avvistamenti mai verificati in alcune zone del paese. Questa scoperta segue un'altra recente conferma della presenza della specie in India, nella regione di Darjeeling, ritorni che fanno ben sperare per il futuro di questa specie minacciata.

Un nuovo inizio per le lontre del Nepal

La lontra dalle piccole unghie orientale non veniva avvistata in Nepal dal



Ora, la sfida è infatti proteggere questa specie, che la IUCN classifica come "Vulnerabile" a livello globale. In Nepal, come in altre parti dell'Asia, questi mustelidi affrontano diverse minacce, come la distruzione e l'alterazione degli habitat fluviali, l'inquinamento, la pesca eccessiva e la costruzione di dighe e sbarramenti. Tuttavia, questa specie non è tra quelle protette nel paese, per cui il primo passo sarà quindi il suo inserimento nella lista delle specie tutelate, seguito dall'adozione di strategie concrete per salvaguardare i fiumi.

Anche la "nostra" lontra eurasiatica è toranta in gran numero solo di recente. Negli ultimi anni, infatti, anche in Nepal si sono moltiplicati gli avvistamenti in tutto il paese. Gli esperti sperano che lo stesso accada per la lontra dalle piccole unghie orientale, stimolando così ulteriori misure di conservazione. Il Nepal si prepara quindi a realizzare un piano d'azione per proteggere le sue lontre. E ora, con la conferma della presenza di questa specie scomparsa da così tanto tempo, ila missione diventa ancora piùù urgente.