Una nuova coloratissima rana arlecchino appena scoperta in Ecuador

I colori brillanti di Atelopus colomai. Immagine da Plewnia et al. 2024



Nell'intricata foresta pluviale amazzonica del Pastaza, in Ecuador, un piccolo anfibio dai colori vivaci ha attirato l'attenzione di un gruppo di ricercatori grazie al suo canto. La piccola rana ferma vicino a un ruscello stava in realtà cercando di far colpo su una femmina e invece è stata notata dagli scienziati che si sono accorti subito che aveva qualcosa di diverso: si trattava infatti di una specie sconosciuta. La scoperta, frutto di una spedizione condotta nel 2021, ha portato così alla descrizione di una nuova specie di rana arlecchino, che è stata chiamata Atelopus colomai. La scoperta e la descrizione di questo nuovo anfibio sono state pubblicate recentemente sulla rivista scientifica Salamandra.

Chi è la rana arlecchino: piccola, elegante e dai colori brillanti

L'obiettivo dei ricercatori era quello esplorare le foreste basse della provincia di Pastaza, un'area di straordinaria biodiversità, per cercare anfibi del genere Atelopus. Conosciute come rane arlecchino (anche se sono in realtà piccoli rospi) questi anfibi vivono esclusivamente in America centrale e meridionale e sono famose per i loro colori brillanti. Durante la loro spedizione, si sono imbattuti in alcune rane dalle "mani" rosso brillante, diverse dalle altre specie conosciute. Studiandole nel dettaglio, gli scienziati hanno scoperto che questi anfibi corrispondevano ad alcuni vecchi esemplari di museo, in passato erroneamente identificati come appartenenti a una specie già nota.

Hanno così scoperto che si trattava di una specie nuova, chiamata Atelopus colomai in omaggio a Luis Coloma, biologo che ha dedicato la sua vita allo studio e alla tutela di queste meravigliose rane. La rana arlecchino di Coloma è una specie di dimensioni ridotte: gli adulti misurano poco più di 3 centimetri. Il suo corpo è snello, con arti allungati e pelle liscia dall'aspetto vellutato. La sua colorazione è un'esplosione di contrasti: sul dorso si alternano macchie nere e brillanti tonalità giallo-verdi, mentre le parti inferiori mostrano un ventre giallo-verde e zampe e inguine rosso-arancione acceso. Gli occhi neri, incorniciati da un anello dorato, aggiungono un certo tocco di eleganza.

Appena scoperta e già a rischio estinzione

Questa rana vive in prossimità di torrenti e fiumi limpidi nelle foreste pluviali a bassa quota. I maschi, territoriali e vocali, si posizionano su rami, tronchi caduti o rocce per emettere i richiami che attirano le femmine e scoraggiano altri maschi. Le femmine, invece, sono più riservate: durante la notte, dormono sulle foglie o sulle piante a qualche metro dal suolo. I ricercatori sono riusciti a documentare l'intero ciclo vitale di questa specie, dalla fase di girino fino all'adulto, osservando anche l'accoppiamento. Ma nonostante la recente scoperta, A. colomai si trova già in una posizione critica, come purtroppo molte altre specie di rane arlecchino.

In passato, questa rana è stata avvistata in circa 30 località diverse nelle province orientali dell'Ecuador, ma oggi la sua presenza è stata confermata solo in sei siti nella provincia del Pastaza. Le principali minacce sono legate agli effetti dei cambiamenti climatici, alla deforestazione e alla distruzione dell'habitat e all'immancabile fungo chitridio Batrachochytrium dendrobatidis che sta sterminando gli anfibi in tutto il mondo. Proprio per questo, i ricercatori hanno già creato due "colonie" in laboratorio come misura di sicurezza per un eventuale programma di riproduzione in cattività.

Una straordinaria biodiversità da proteggere

L’habitat di Atelopus colomai. Foto da Plewnia et al., 2024



La scoperta di questa nuova rana arlecchino porta a quota 101 il numero di specie conosciute appartenenti a questo genere. Tuttavia, Atelopus colomai non è solo un traguardo scientifico, ma un potente richiamo sull'importanza della conservazione degli ecosistemi tropicali. Questi anfibi, con i loro colori sgargianti e le loro abitudini uniche, ci ricordano quanto poco sappiamo ancora della biodiversità terrestre e quanto sia urgente proteggerla. Gli anfibi sono infatti uno dei gruppi animali più minacciati al mondo.

Piccoli, sensibili all'inquinamento e sterminati da un'infezione fungina che abbiamo portato noi in giro per il mondo, molti rischiano di sparire presto per sempre. In un mondo sconvolto da grandi cambiamenti e in cui tantissime specie animali rischiano di estinguersi prima ancora di essere scoperte e di ricevere un nome, la rana arlecchino di Coloma rappresenta un messaggio di speranza, ma anche un invito ad agire prima che sia troppo tardi per assicurare un futuro a questi piccoli e coloratissimi anfibi.